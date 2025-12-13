Visita de Messi a India causa estragos tras la inauguración de una estatua de 21 metros

El fanatismo se apoderó este sábado de la India con el aterrizaje de Lionel Messi en la ciudad de Calcuta, desatando una ola de euforia que paralizó la ciudad y marcó el inicio de su «GOAT Tour 2025», un evento que supone el regreso del astro al subcontinente tras 14 años, reavivando una devoción casi religiosa en la capital del fútbol indio.

El argentino fue recibido por una multitud frenética que mantuvo una vigilia nocturna frente al aeropuerto y el hotel. La zona de llegadas internacionales se transformó en una marea de camisetas albicelestes, cánticos y tambores, confirmando el estatus de deidad que el jugador ostenta en el estado de Bengala Occidental.

El capitán de la selección argentina viaja acompañado por una comitiva que incluye a su compañero en el Inter Miami, Luis Suárez, y al centrocampista argentino Rodrigo De Paul.

Estatua en su honor

El primer gran hito de la agenda en la «Ciudad de la Alegría» fue la develación virtual de una estatua de hierro de unos 21 metros de altura. El monumento, erigido en apenas 40 días en el Sree Bhumi Sporting Club de Lake Town, inmortaliza a Messi levantando el trofeo de la Copa del Mundo, el momento cumbre de su carrera que la afición india celebró como propio.

Calcuta es uno de los pocos rincones del sur de Asia donde el fútbol rivaliza con el críquet, manteniendo una histórica división de lealtades entre Brasil y Argentina. La última vez que Messi pisó este suelo fue en 2011, para un amistoso contra Venezuela.

Aficionados causan estragos

En el recorrido de Messi en el legendario Salt Lake Stadium (Vivekananda Yuba Bharati Krirangan), miles de aficionados se concentraron con la esperanza de verlo. Tras aparecer solo 22 minutos en el evento, y estando rodeado de agentes de seguridad, muchos fanáticos arremetieron contra las instalaciones del lugar, lanzando botellas y sillas como protestar por su corta estadía.

La policía de la ciudad sureña ha emitido una advertencia en declaraciones a los medios de que tomará «acciones severas» contra cualquier mala conducta de los aficionados, para evitar que se repitan las imágenes de violencia que marcaron la primera etapa del «G.O.A.T. India Tour» en Calcuta y que terminaron con la detención del organizador principal.

Con información de EFE.