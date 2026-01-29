Justin Bieber debutará en el escenario de los Grammy 2026 este domingo 1 de febrero

La Academia de la Grabación ha ratificado la participación del muy reconocido Justin Bieber en la 68.ª edición de los Premios Grammy, marcando la primera vez que el artista canadiense se presenta en vivo durante esta ceremonia.

La gala, que premia la excelencia en la industria musical global, tendrá lugar este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, un recinto ya consolidado como sede principal para eventos de esta envergadura.

Crédito: Rolling Stones.

Nominaciones y regreso a los escenarios de Justin Bieber

Bieber llega a esta edición con cuatro nominaciones bajo el brazo, destacando su presencia en categorías de alto perfil como Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop por su trabajo en Swag. Asimismo, compite por el gramófono a Mejor Interpretación Pop Solista con el tema «DAISIES» y Mejor Interpretación de R&B por «YUKON».

Esta actuación cobra especial relevancia dado que las apariciones públicas del cantante han sido limitadas en años recientes, aunque 2026 marca un retorno activo que incluye su participación como cabeza de cartel en el próximo festival Coachella en abril.

La inclusión del intérprete de «Baby» refuerza un programa de actuaciones que ya cuenta con figuras de renombre y talentos emergentes. Entre los artistas confirmados previamente se encuentran todos los aspirantes al galardón de Mejor Artista Nuevo, además de presentaciones de Sabrina Carpenter, Clipse y Pharrell Williams. La conducción del evento estará nuevamente a cargo del comediante Trevor Noah, quien guiará la transmisión en vivo a través de CBS y la plataforma Paramount+.

Los favoritos de la 68.ª edición

En el plano competitivo, el rapero Kendrick Lamar se posiciona como el máximo favorito de la noche con un total de nueve candidaturas. Le siguen de cerca figuras como Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, quienes acumulan siete nominaciones cada uno.

Por su parte, el panorama internacional destaca la presencia del puertorriqueño Bad Bunny, quien compite por seis estatuillas en una edición que abarca un total de 95 categorías, ajustadas recientemente para reflejar las nuevas dinámicas del mercado musical.

La jornada del domingo se dividirá en dos bloques: la tradicional ceremonia previa, donde se entregan la mayoría de los premios técnicos y de géneros específicos, y la gala estelar televisada. Según los organizadores, esta entrega de los Grammy refleja una metamorfosis en la industria, impulsada por la integración de géneros y la expansión de las plataformas digitales.