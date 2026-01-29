Orquesta Sinfónica Simón Bolívar consigue su primera nominación a los Grammy

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela ha marcado un precedente en su trayectoria al recibir su primera nominación a los Premios Grammy. La agrupación competirá en la categoría de Best Orchestral Performance (Mejor interpretación orquestal) en la edición 2026, gracias a su magistral ejecución de Ravel: Boléro, M.81, una obra que ahora coloca el talento nacional en la cúspide de la industria musical global.

Esta grabación histórica se realizó en Londres a principios de 2025, bajo la batuta del aclamado maestro Gustavo Dudamel y el sello discográfico Platoon. El proyecto surgió durante la exitosa gira europea que dio inicio a las festividades por el 50 aniversario de El Sistema, el revolucionario programa de educación musical creado por el maestro José Antonio Abreu que ha impactado la vida de millones de jóvenes.

El sonido de una orquesta que le pertenece a todo un país

Eduardo Méndez, director ejecutivo de la institución, resaltó que este logro no es individual, sino el reflejo de una identidad nacional. «El sonido de esta orquesta pertenece a todo un país. Es el fruto del trabajo colectivo y de una generación de músicos formados desde niños en El Sistema», afirmó, subrayando la conexión profunda entre la excelencia artística y el modelo social del programa.

La distinción reafirma a la orquesta como un referente de inspiración mundial y un símbolo del rigor artístico venezolano, cumpliendo la visión de éxito internacional que su fundador proyectó desde los inicios del movimiento.

La expectativa por el resultado final concluirá el próximo 1 de febrero de 2026, cuando se celebre la entrega número 68 de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. En esa gala, la interpretación venezolana de Ravel buscará consagrarse en una noche que promete ser inolvidable para la historia cultural del país.