domingo, 14 diciembre 2025
Diseñadoras presentan un desfile de moda innovador con sus colecciones

Cuatro noveles diseñadoras del Cidig muestran sus colecciones, inspiradas en diferentes civilizaciones a lo largo del tiempo en el mundo.

Guiomar López
Por Guiomar López
La moda se celebra en «El final de un inicio», un desfile que destaca el talento y la creatividad de cuatro noveles diseñadoras. Sus colecciones, un testimonio de lo aprendido en el Centro Instituto de Diseño Gráfico (Cidig), se presentarán mañana en una noche donde cada puntada define una nueva silueta. El evento se realizará a las 7:00 p.m. en la Torre Bel, al este de Barquisimeto.

Señala la profesora Lianett Rojas, quien se despide como directora del Cidig, que las participantes se inspiraron en determinadas civilizaciones, correspondiendo «Isis» a Camila Silva, «Astros» a Annaiet Terán, «1.920» a Amanda Terán y «Stella» a Silvana Barrios. Un trabajo muy delicado que es producto de una investigación que les permitió terminar de definir sus bocetos y demostrar el sello personal que puede distinguir esa futura carrera entre las tendencias de la moda.

Explica que tras las orientaciones, las participantes demostraron su ingenio entre el juego de texturas y colores. Fue así como «Stella» simboliza la profundidad del cielo nocturno a través de la elegancia en 10 vestidos de gala, valiéndose de tonos azules, dorado, rojo y plateado, se inspiran en los planetas y la luminosidad de la luna y el sol.

Inspiración detrás de las diseñadoras

Mientras en «Astros» se reflejan esas vibras de los signos zodiacales e historias mitológicas concebidas desde el vanguardismo e ideal para lucir en la pasarela. Para la colección «1.920» se presenta una reinterpretación contemporánea de esta época, entre diversos cortes depurados hacia una propuesta vintage y recordando las propuestas de los años 20.

Finalmente, en las creaciones de «Isis» se refleja el estilo del antiguo Egipto y en especial con modelos ceñidos al cuerpo, de cortes largos y con especial aplicación del tono dorado.

Rojas tendrá otros compromisos, pero se complace por este semillero de profesionales y con ambiciones hacia la alta costura, con buen gusto y elegancia.

