Vinotinto de Futsal golea 6-2 a Bolivia y avanza a semifinales

La Vinotinto de futsal, comandada por Robinson Romero, dio un golpe de autoridad en la Copa América celebrada en Luque, Paraguay, al vencer contundentemente a Bolivia con un marcador de 6-2. Este triunfo no solo reafirma el buen momento de la Vinotinto tras sus sufridas victorias ante Colombia y Chile, sino que garantiza matemáticamente su presencia en las semifinales del torneo continental.

El dominio criollo comenzó a gestarse desde la primera mitad, donde Venezuela se fue al descanso con una ventaja de 2-0. Ricxon Arguello abrió el marcador al minuto 8 tras una efectiva jugada de transición, mientras que un gol en propia puerta de Yderf Yucra al minuto 19 amplió la diferencia ante un combinado boliviano que ofreció poca resistencia en el tramo inicial.

En la segunda parte, el equipo de Romero desplegó todo su potencial ofensivo para sentenciar el compromiso. Ricxon Arguello completó una actuación estelar firmando un Hat-Trick con goles a los minutos 27 y 29, sumándose a las anotaciones de Oscar Fernández al 23 y Carlos Vento al 31. Por parte de Bolivia, Saúl Gareca fue el único encargado de descontar, anotando en los minutos 25 y 38 para cerrar las cifras definitivas.

Vinotinto busca el liderato del Grupo B

Con este resultado, Venezuela queda a la expectativa de lo que suceda entre Brasil y Chile este mismo miércoles; una derrota brasileña le daría automáticamente el liderato del Grupo B. De lo contrario, los venezolanos se jugarán la cima del grupo el próximo viernes a las 3:30 PM, cuando se midan directamente ante la selección de Brasil, necesitando apenas sumar puntos para asegurar el primer puesto.