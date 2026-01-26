La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

miércoles, 28 enero 2026
Deportes

Venezuela debutó con victoria en la Copa América de Futsal 3 por 2 sobre Colombia

Osman Rojas
Por Osman Rojas
Los criollos dominaron gran parte del encuentro y sumaron tres puntos en el debut / Foto: @FutsalFVF

La selección de Venezuela de Futsal comenzó con pie derecho su transitar por la Copa América, al vencer tres goles por dos a la selección de Colombia. Con el triunfo, conseguido en Luque, Paraguay, los dirigidos por Robinson Romero cosecharon los primeros tres puntos del torneo.

Saimond Francia abrió el marcador para Venezuela a los cinco minutos del primer tiempo pero, cinco minutos después, Jason Padilla anotó el empate para Colombia.

Los criollos disputaron un duro encuentro pero consiguieron las herramientas para ganarle a Colombia / Foto: @FutsalFVF

El gol no disminuyó el ímpetu del equipo venezolano, que al minuto 13 de la primera mitad se adelantó una vez más en el marcador con un gol de Oscar Fernández.

A pesar de la paridad que hubo en el partido, el primer tiempo terminó con ventaja para la selección venezolana; sin embargo, a los cinco minutos de la segunda parte, Colombia logró empatar una vez más el marcador por medio de un autogol de Michael Gelvez.

Cuando parecía que el empate era inevitable, apareció una genialidad de Raydeivis Terán, quien con un derechazo logró vencer al guardameta colombiano, para darle la ventaja definitiva a Venezuela.

Pasaron la página para pensar en su siguiente enfrentamiento que será este lunes 26 de enero / Foto: @FutsalFVF

La delegación criolla mantuvo la intensidad en los minutos finales del partido, para amarrar un resultado que sorprendió a propios y extraños, pues Colombia venía de empatar con Brasil en la primera jornada dejando una muy buena impresión.

La delegación cafetera se quedó con un jugador menos, debido a la expulsión de Echavarría lo que terminó por condicionar al equipo rival que bajó la intensidad, para evitar un cuarto gol en contra.

Venezuela Futsal pasa la página en la Copa América

La victoria le permite a los criollos igualar el primer lugar del grupo B junto a Chile. Curiosamente, el próximo juego de la delegación venezolana será justamente ante la representación chilena.

El ganador de este partido se quedará como líder del grupo, mientras que Colombia, por su parte, tendrá que enfrentar a Bolivia este lunes con la obligación de ganar.

