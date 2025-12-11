Robert Suárez se une a los Bravos de Atlanta con un contrato de $45 millones por tres años

Los Bravos de Atlanta han concretado una adquisición clave para reforzar su bullpen, al firmar al destacado cerrador venezolano Robert Suárez por un acuerdo que abarca tres temporadas y 45 millones de dólares, según lo anunciado por el portal oficial de las Grandes Ligas (MLB).

La incorporación del relevista derecho venezolano se produce después de que este se declarara agente libre al concluir la temporada, dejando sin efecto dos opciones de $8 millones para permanecer con los Padres de San Diego. Con este movimiento, Atlanta fortalece significativamente la parte final de sus juegos, pues unirá a Suárez con el cerrador cubano Raisel Iglesias, quien ya había asegurado su regreso al equipo en noviembre con un contrato de $16 millones.

Bajo los términos de su nuevo contrato con los Bravos, Suárez percibirá un salario de $13 millones durante la campaña de 2026, y sus ganancias se incrementarán a $16 millones de dólares tanto en la temporada 2027 como en la 2028. Este salario refleja su estatus como uno de los relevistas más confiables en el béisbol de la MLB.

Desempeño estelar de Robert Suárez

En sus dos últimas temporadas, el nativo de Bolívar acumuló un impresionante total de 76 juegos salvados, logrando 36 en 2024 y liderando la Liga Nacional con 40 rescates en 2025. Su dominio constante desde el montículo en esos dos años le valió un lugar en las ediciones del Juego de Estrellas de la Liga Nacional.

El éxito de Suárez radica en su arsenal de lanzamientos, destacando una bola rápida que es su arma principal, capaz de alcanzar las 100 millas por hora y que en 2025 mantuvo un promedio de 98.6 mph. Además, el lanzador complementa su repertorio con un cambio de velocidad, utilizado estratégicamente para desequilibrar a los bateadores, y un sinker, diseñado para inducir batazos de rodado que faciliten los outs.

Desde su llegada a las Mayores en 2022, tras una exitosa trayectoria en las ligas profesionales de México y Japón, Suárez ha participado en 206 partidos, lanzando 210 entradas en total y ponchando a 219 bateadores. Su efectividad se extiende a la postemporada, donde registra una marca de 3-3, con tres salvamentos y una efectividad de 2.45 en 12 encuentros.