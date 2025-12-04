Revive la adrenalina del Jonrón Pepsi 2025 de la LVBP

El futuro Salón de la Fama de Cooperstown, Miguel Cabrera, recibió un merecido homenaje al ser el encargado de realizar el primer envío del Festival del Jonrón Pepsi que traería consigo la adrenalina.

El jardinero zuliano Wilyer Abreu fue quien se quedó con el título de la edición 23 Festival del Jonrón Pepsi que se celebró el lunes primero de diciembre en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, un gran espectáculo para la fanaticada del béisbol por el gran nivel organizativo.

Adrenalina pura y 232 pelotas fuera del parque

El jugador perteneciente a los Medias Rojas de Boston en las Grandes Ligas, se consagró como el jugador más poderoso del béisbol venezolano, en una edición del Jonrón Pepsi que quedó para la historia, luego de que se rompió el récord de pelotas fuera del parque con un total de 232.

Abreu derrotó en la final a su compañero de equipo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), las Águilas del Zulia, Andrés Chaparro, con un marcador de 9-8. El único zurdo de los participantes fue el más consistente en Valencia, también el que mostró más resistencia, pues en este tipo de competencias durante las rondas finales afecta más el cansancio.

La fanaticada carabobeña y venezolana abarrotó el graderío del estadio José Bernardo Pérez de Valencia para el Festival. Esta fue la cuarta ocasión que la capital del estado Carabobo alberga este evento beisbolístico, y para esta edición asistieron un total de 15 mil 400 aficionados al estadio de los Navegantes del Magallanes.