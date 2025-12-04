Miguel Rojas se queda en los Dodgers con contrato de $5.5 millones

El veterano, Miguel Rojas, ha llegado a un acuerdo con los Dodgers para un contrato de una temporada valorado en $5.5 millones de dólares estadounidenses. Aunque el equipo no ha emitido una confirmación oficial, este movimiento asegura el regreso de Rojas a la organización con la que debutó en las Grandes Ligas en 2014. El acuerdo es particularmente significativo, ya que el infielder venezolano ha manifestado que la campaña de 2026 será su temporada de despedida del béisbol profesional.

Rojas ha cumplido un rol importante como reserva fiable para el equipo, destacándose por su versatilidad defensiva. Durante la temporada 2025, el venezolano registró un promedio de bateo de .262, demostrando una calidad defensiva notable en la segunda base, la tercera base y el campocorto. Su excelente desempeño lo llevó a ser reconocido como finalista al Guante de Oro de la Liga Nacional en la categoría de «utility» (jugador comodín), testimonio de su valor en múltiples posiciones.

Grandes aportes de Miguel Rojas al equipo

Su impacto con los Dodgers fue más allá de lo rutinario durante el Clásico de Otoño. Tras pasar más de tres semanas fuera del lineup titular, Rojas fue un protagonista inesperado al iniciar los dos últimos juegos de la Serie Mundial en la segunda base. Fue en el Juego 7 que se convirtió en leyenda, conectando un improbable jonrón solitario en la novena entrada ante el cerrador de los Blue Jays, Jeff Hoffman, con su equipo al borde de la eliminación.

Aquel cuadrangular de Rojas, que igualó el marcador, permitió a los Dodgers ganar el encuentro en 11 entradas, asegurando así su noveno campeonato en la historia de la franquicia y el bicampeonato.

Desde su traspaso desde los Marlins antes de la temporada 2023, Rojas ha proporcionado a Los Ángeles una producción ofensiva cercana al promedio de la liga, sumada a una defensa siempre confiable. Sin embargo, su aporte más profundo se siente en el clubhouse, donde ha emergido como un líder crucial en esta segunda etapa con los Dodgers, extendiendo su valor mucho más allá del trabajo en el campo.