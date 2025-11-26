miércoles, 26 noviembre 2025
miércoles, 26 noviembre 2025
Deportes

Salvador Pérez es el capitán de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol

El también capitán de los Reales de Kansas City en la MLB se encargará de liderar al equipo criollo en este próximo gran evento mundial que se llevará a cabo en marzo del 2026.

Víctor Rodríguez
Por Víctor Rodríguez
Salvador Pérez es el capitán de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol
Crédito: LVBP.

A solo meses de que inicie el Clásico Mundial de Béisbol (CMB), la Federación Venezolana de Béisbol (Fevebéisbol), anunció que el experimentado receptor, Salvador Pérez, estará siendo el capitán del equipo criollo, esto gracias a su trayectoria dentro de las Grandes Ligas.

Salvador es un ejemplo de trabajo, liderazgo y entrega con cada uniforme que se ha colocado en su carrera deportiva, además ha sido una persona filántropa gracias al trabajo hecho por sus fundaciones, ayudando a los más necesitados.

Tiene una voz de mando dentro del equipo criollo y es por ello que fue nombrado como el líder de los peloteros.

Salvador Pérez es el capitán de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol
Crédito: MLB.

Salvador Pérez ocupa el puesto de otros grandes en el deporte

Pérez también es el capitán de los Reales de Kansas City, ahora estará sustituyendo a Miguel Cabrera, quien era el encargado de comandar al grupo desde la edición del 2009, previamente había sido Omar Vizquel en 2006. Cabrera será parte del staff como coach de bateo.

Venezuela le tocará el grupo que se jugará en Miami, donde tendrá como rivales a las selecciones de Nicaragua, Países Bajos, Israel y República Dominicana, buscando una vez más estar entre los dos primeros del grupo para avanzar a la Súper Ronda del torneo. El evento inicia el día 05 de marzo y termina el 17 del mismo mes del próximo año.

