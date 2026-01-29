Alumnos compiten en cuatro disciplinas en los juegos intercursos del Colegio San Juan Bosco

En un despliegue de gala y espíritu competitivo, el Colegio San Juan Bosco, ubicado en la calle 15 entre Carreras 24 y 25 de Barquisimeto, dio inicio formal a sus juegos intercursos en una coyuntura histórica para la institución, que celebra sus 25 años de fundación.

Elba Guaidó, directora de la institución, indicó que en esta edición participan los estudiantes de educación inicial y primaria, hasta los jóvenes de quinto año de educación media general, la intención es fortalecer el deporte como eje central de la formación de niños, niñas y adolescentes.

Los jóvenes muestran sus destrezas en baloncesto, fútbol y voleibol, sumando además el pensamiento estratégico del ajedrez, deporte que ha ganado especial protagonismo en esta edición.

«Esta fase institucional, que se desarrolla actualmente, es solo el primer peldaño de una estructura competitiva que se extenderá durante todo el año escolar, ya que el cronograma oficial establece que las eliminatorias internas se llevaran a cabo hasta el mes de marzo», dijo Guaidó.

Juegos intercursos con gran propósito

El objetivo de estos juegos escolares transciende las puertas del colegio, pues los equipos y atletas destacados avanzarán en una ruta secuencial que incluye las fases parroquiales y estadales, culminando en los juegos nacionales.

Derwin Gil, docente de deporte, precisó que este programa deportivo finalizará los últimos de julio, asegurando que la actividad física acompañe el desarrollo integral del alumno hasta el cierre del año escolar.

La realización de estos juegos coincide con el júbilo por los 25 años de historia de la institución, reafirmando el compromiso del colegio con la formación de talentos que hoy inician su camino hacia la excelencia deportiva nacional.

«Con este impulso, el plantel no solo celebra un pasado de éxitos académicos, sino que proyecta que en un futuro la disciplina siga siendo pilar en los jóvenes».

La inauguración de los juegos intercursos del colegio San Juan Bosco, se llevó a cabo el pasado 28 de enero, una jornada en que la hicieron la presentación oficial de las madrinas del deporte, además los estudiantes participaron de emocionantes juegos tradicionales como carrera de sacos, entre otros.