sábado, 31 enero 2026
sábado, 31 enero 2026
Club Lara promueve el voleibol en el oeste de Barquisimeto

El Club Lara, una sólida estructura deportiva en La Carucieña que forma a más de 100 atletas en valores y disciplina, busca apoyo económico y patrocinio para renovar sus desgastadas instalaciones e implementos.

El Club Lara se ha consolidado como un bastión de voleibol del estado, transformándose en apenas dos años en mucho más que una escuela deportiva. Lo que inició como un proyecto pequeño con apenas 26 alumnas, hoy es una estructura sólida que alberga a más de un centenar de atletas, distribuidos en categorías que van desde la sub-9 hasta la categoría máster.

Este crecimiento exponencial es el resultado de una respuesta necesaria a la creciente motivación de jóvenes que buscaban un espacio donde aprender la disciplina, logrando establecer grupos femeninos y masculinos que mantienen un promedio de hasta 17 integrantes por nivel.

Esta organización deportiva desarrolla su actividad en la avenida 2, entre las calles 15 y 17 de La Carucieña, al oeste de Barquisimeto, ocupando la cancha que lleva el mismo nombre del club. En este recinto, el trabajo es incesante y se divide de lunes a viernes para cubrir la alta demanda de formación: los lunes, los miércoles y los viernes están dedicados exclusivamente a las categorías menores, mientras que los martes y jueves es tomado por los equipos máster.

Club Lara requiere apoyo económico

Sin embargo, a pesar de la vitalidad que se respira en cada jornada, el club enfrenta el reto de operar en instalaciones que muestran un marcado desgaste y con implementos deportivos que ya han cumplido su ciclo de utilidad.

Debido al deterioro de balones y uniformes, los entrenadores y alumnas requieren apoyo económico para continuar su labor. David Romero, parte del cuerpo técnico, señala que cualquier patrocinio será bien recibido para cubrir las necesidades básicas de la escuela. El profesor Romero destaca: «Esos recursos son el motor que necesitamos para garantizar balones, uniformes y torneos a futuro, transformando cada donación en una oportunidad de vida para nuestras alumnas».

La disciplina y la motivación son las reglas principales de este proyecto que prioriza la formación de valores. La normativa interna, como el uso obligatorio del mono deportivo por seguridad, refuerza el orden en la institución. El profesor recalca el objetivo en la cancha: «Aquí no sólo formamos atletas, sino personas con valores».

El Club Lara mantiene sus puertas abiertas de la escuela. Los interesados en apoyar o solicitar información pueden comunicarse directamente con el profesor David Romero, a través del número 0412-1662143.

Voleibol criollo tuvo un resurgir en el año 2025 en las competencias internacionales
