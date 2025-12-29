La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

sábado, 3 enero 2026
Deportes

El jinete Junior Alvarado es nombrado Atleta del Año 2025 en Venezuela

El Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela otorgó a Junior Alvarado el premio Atleta del Año Masculino 2025, destacando su histórica campaña en el hipismo estadounidense.

Por Paola Mosquera
Crédito: Junior Alvarado.

El jinete venezolano Junior Alvarado ha sido distinguido con el galardón Atleta Masculino del Año 2025, otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela (CPD).

Este reconocimiento premia una temporada excepcional en la que Alvarado alcanzó la gloria internacional al conquistar el Kentucky Derby, convirtiéndose en apenas el tercer jinete venezolano en lograr esta hazaña, siguiendo los pasos de los legendarios Gustavo Ávila y Javier Castellano.

Su éxito en las pistas estadounidenses no solo refleja su talento, sino también una trayectoria forjada con disciplina y una constancia inquebrantable en la élite del hipismo mundial, aspecto que este galardón resalta.

Crédito: Junior Alvarado.

Un hito estadístico y el prestigio del hipismo

La elección de Alvarado marca un cambio de paradigma en la valoración del «Deporte de los Reyes» dentro del país. Con un total de 579 puntos en la votación global y 41 menciones para el primer lugar, el jinete logró imponerse sobre figuras destacadas del béisbol, fútbol, ciclismo y pesas.

Junior Alvarado: «Mi triunfo se lo dedico a Barquisimeto»

Este triunfo destaca cómo el hipismo ha recuperado visibilidad y respeto en la era comunicacional actual, permitiendo que el esfuerzo de los atletas del sillín sea equiparado con el de las disciplinas más tradicionales de la escena deportiva nacional.

Crédito: CDP.

Legado y ejemplo profesional de Junior Alvarado

Más allá de las cifras y los trofeos, el premio Atleta del Año 2025 resalta el papel de Alvarado como un referente de profesionalismo para las nuevas generaciones. Su consolidación en los circuitos de Estados Unidos y su capacidad para mantener un nivel competitivo sostenido han servido de inspiración para el deporte venezolano.

Al recibir este honor, Alvarado no solo celebra una victoria personal, sino que dignifica la labor de los jinetes venezolanos en el extranjero, dejando una huella imborrable en la historia deportiva del país.

Hito para Junior Alvarado: segundo venezolano en ganar el Jim Dandy Stakes con Sovereignty
