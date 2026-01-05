Voleibol criollo tuvo un resurgir en el año 2025 en las competencias internacionales

El voleibol venezolano tuvo un gran resurgir en el año 2025, luego de meses en los que tenía un panorama oscuro, esta vez regresa para dejar al país en lo alto con las actuaciones internacionales que jugadores esperan superar para los tiempos venideros.

Con un plan denominado «El Renacer del Voleibol», el Ministerio del Deporte y la Federación Venezolana de Voleibol trabajaron arduamente con las selecciones nacionales que fueron a competir en el exterior.

Se concentraron en la Casa de la Malla Alta en el gimnasio «Gastón Portillo» de la capital, además de la contratación de entrenadores de talla internacional, procesos de captación de talento a nivel nacional con Campeonatos Nacionales en categorías formativas.

Crédito: Federación Venezolana de Voleibol.

Destaca la selección de voleibol nacional

Entre los logros destacados está la Copa Panamericana Norceca en México, donde la selección masculina se impuso en la final ante los anfitriones (25-23, 25-20 20-25 y 25-19), además de la medalla de bronce en la Copa América Masculina 2025 en Brasil.

Por otro lado, la selección femenina sub-17 se coronó campeona sudamericana en Lima, Perú y la primera clasificación en la historia a un mundial de dicha categoría, este logro estuvo bajo la dirección técnica del entrenador cubano Ihosvanny Chambers.