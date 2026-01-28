Definidos los clasificados directos a octavos de final en la Champions League: PSG y Real Madrid se van a fase de play-off

La fase de liga de la Champions League concluyó con el Arsenal consolidado en la cima de la clasificación con 24 unidades, tras vencer 3-2 al Kairat Almaty. Al equipo londinense le siguieron el Bayern Múnich, con 21 puntos, y el Liverpool, que aseguró la tercera plaza tras golear 6-0 al Qarabağ. E

El éxito de los clubes de la Premier League se extendió al Tottenham y al Chelsea, quienes junto al Manchester City lograron su pase directo a los octavos de final, evitando la carga de partidos que supone la ronda intermedia de febrero.

La mayor sorpresa de la jornada la protagonizó el Real Madrid, que tras caer 4-2 ante el Benfica descendió a la novena posición. El conjunto portugués logró la victoria con un inusual gol de su portero, Anatolly Trubin, en el último minuto.

Crédito: UEFA Champions League.

Por su parte, el Paris Saint-Germain tampoco pudo asegurar su estancia entre los ocho mejores al no superar al Newcastle. Ambos clubes, junto a otros históricos como el Inter de Milán, la Juventus y el Atlético de Madrid, deberán ahora disputar una ronda de play-off (dieciseisavos de final) para intentar avanzar en la competición.

Equipos con pase directo y zona de repechaje en la Champions League

Los ocho clubes que accedieron directamente a octavos son: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

En el segmento de play-off, que comprende del noveno al vigésimo cuarto puesto, se encuentran Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo Glimt y Benfica. Estos equipos conocerán a sus rivales en el sorteo programado para el próximo viernes 30 de enero de 2026.

Crédito: UEFA Champions League.

Eliminación definitiva y balance de la jornada

Bajo el nuevo formato de la UEFA, los equipos que finalizaron del puesto 25 en adelante han quedado fuera de toda competición europea, sin posibilidad de descender a la Europa League. Entre los clubes eliminados destacan el Marsella, Napoli, Athletic Club, Ajax y Villarreal.

La jornada se disputó en horario simultáneo para garantizar la integridad deportiva, dejando un saldo de alta competitividad donde clubes como el Sporting de Lisboa lograron escalar posiciones críticas en los últimos instantes de sus encuentros.