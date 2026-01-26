El PSG oficializa el fichaje de Dro Fernández hasta junio de 2030 tras su salida del FC Barcelona

El Paris Saint-Germain (PSG) ha oficializado este lunes la incorporación de Pedro ‘Dro’ Fernández, joven mediapunta español de 18 años procedente del Fútbol Club Barcelona. El futbolista, que lucirá el dorsal 27, ha firmado un contrato que lo vincula a la entidad parisina hasta el año 2030.

Esta operación se concreta tras la decisión del jugador de abandonar el mercado invernal catalán mediante el pago de su cláusula de rescisión, valorada en 6 millones de euros, con el objetivo de encontrar un proyecto deportivo que le garantice mayor presencia competitiva.

Perfil técnico y trayectoria ascendente de

Nacido en Pontevedra en 2008, Fernández se formó inicialmente en el ED Val Miñor Nigrán antes de ingresar en la cantera azulgrana en 2022. Tras destacar en las categorías inferiores, debutó con el primer equipo en 2025, participando tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.

Crédito: FC Barcelona.

El PSG ha definido al centrocampista como un jugador «versátil», elogiando su visión de juego y su capacidad técnica para operar entre las líneas defensivas rivales. No obstante, la saturación de perfiles similares en el Barcelona, con nombres como Fermín, Olmo, Gavi o Lamine Yamal, limitó sus oportunidades de consolidarse en el once titular.

Reacción del cuerpo técnico azulgrana

La salida de Fernández no ha pasado inadvertida para el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, quien mostró su decepción en la víspera del encuentro ante la Real Sociedad. Aunque evitó profundizar en detalles hasta la confirmación total de los documentos, Flick señaló que el jugador no se entrenaba con el grupo desde la Supercopa de España.

El técnico alemán envió un mensaje reflexivo a las jóvenes promesas de La Masia, subrayando que pertenecer a uno de los mejores equipos del mundo exige constancia y que «si uno merece jugar, al final juega», dejando entrever que el entorno del futbolista pudo influir en su decisión.

Motivaciones y futuro en París

Por su parte, el mediapunta gallego expresó su entusiasmo por este cambio de rumbo, calificando el fichaje como un motivo de orgullo para su familia y destacando la historia del PSG como un factor motivador.

Dro Fernández llega a un equipo donde buscará capitalizar su proyección internacional bajo un contrato de larga duración. Su salida pone de relieve el desafío que enfrentan los clubes de élite para retener talento joven frente a la competencia interna de alto nivel y el interés de otros gigantes europeos por asegurar las perlas del mercado.