La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

miércoles, 28 enero 2026
miércoles, 28 enero 2026
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Deportes

El PSG oficializa el fichaje de Dro Fernández hasta junio de 2030 tras su salida del FC Barcelona

El joven talento Dro Fernández se une al Paris Saint-Germain con un contrato de cinco años, en la búsqueda de mayor continuidad fuera de Barcelona ante la alta competencia en su posición.

Paola Mosquera
Por Paola Mosquera
El PSG oficializa el fichaje de Dro Fernández hasta junio de 2030 tras su salida del FC Barcelona
Crédito: PSG.

El Paris Saint-Germain (PSG) ha oficializado este lunes la incorporación de Pedro ‘Dro’ Fernández, joven mediapunta español de 18 años procedente del Fútbol Club Barcelona. El futbolista, que lucirá el dorsal 27, ha firmado un contrato que lo vincula a la entidad parisina hasta el año 2030.

Esta operación se concreta tras la decisión del jugador de abandonar el mercado invernal catalán mediante el pago de su cláusula de rescisión, valorada en 6 millones de euros, con el objetivo de encontrar un proyecto deportivo que le garantice mayor presencia competitiva.

Perfil técnico y trayectoria ascendente de

Nacido en Pontevedra en 2008, Fernández se formó inicialmente en el ED Val Miñor Nigrán antes de ingresar en la cantera azulgrana en 2022. Tras destacar en las categorías inferiores, debutó con el primer equipo en 2025, participando tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.

El PSG oficializa el fichaje de Dro Fernández hasta junio de 2030 tras su salida del FC Barcelona
Crédito: FC Barcelona.

El PSG ha definido al centrocampista como un jugador «versátil», elogiando su visión de juego y su capacidad técnica para operar entre las líneas defensivas rivales. No obstante, la saturación de perfiles similares en el Barcelona, con nombres como Fermín, Olmo, Gavi o Lamine Yamal, limitó sus oportunidades de consolidarse en el once titular.

Reacción del cuerpo técnico azulgrana

La salida de Fernández no ha pasado inadvertida para el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, quien mostró su decepción en la víspera del encuentro ante la Real Sociedad. Aunque evitó profundizar en detalles hasta la confirmación total de los documentos, Flick señaló que el jugador no se entrenaba con el grupo desde la Supercopa de España.

El técnico alemán envió un mensaje reflexivo a las jóvenes promesas de La Masia, subrayando que pertenecer a uno de los mejores equipos del mundo exige constancia y que «si uno merece jugar, al final juega», dejando entrever que el entorno del futbolista pudo influir en su decisión.

El PSG oficializa el fichaje de Dro Fernández hasta junio de 2030 tras su salida del FC Barcelona
Crédito: PSG.

Motivaciones y futuro en París

Por su parte, el mediapunta gallego expresó su entusiasmo por este cambio de rumbo, calificando el fichaje como un motivo de orgullo para su familia y destacando la historia del PSG como un factor motivador.

Dro Fernández llega a un equipo donde buscará capitalizar su proyección internacional bajo un contrato de larga duración. Su salida pone de relieve el desafío que enfrentan los clubes de élite para retener talento joven frente a la competencia interna de alto nivel y el interés de otros gigantes europeos por asegurar las perlas del mercado.

Venezuela debutó con victoria en la Copa América de Futsal 3 por 2 sobre Colombia
Tabla de contenidos
  1. Perfil técnico y trayectoria ascendente de
  2. Reacción del cuerpo técnico azulgrana
  3. Motivaciones y futuro en París

Noticias relacionadas

No te pierdas

Deportes

Definidos los clasificados directos a octavos de final en la Champions League: PSG y Real Madrid se van a fase de play-off

Paola Mosquera -
La Champions League definió a sus ocho clasificados directos, encabezados por el Arsenal y el Bayern Múnich, mientras que gigantes como el Real Madrid y el PSG deberán disputar los play-off tras resultados adversos.

Iglesia católica y organizaciones se unen por la libertad de los presos políticos

María Corina Machado demanda una «transición real» tras encuentro con Marco Rubio

Marco Rubio: «Queremos una transición hacia un Estado amistoso, democrático y próspero»

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.