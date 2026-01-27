La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

miércoles, 28 enero 2026
Sucesos

Hombre de 43 años fue asesinado en Quibor

Guiomar López
Guiomar López
asesinado

Como Héctor José Ereú identificaron al hombre asesinado durante la tarde del viernes en Quíbor. Se conoció que fue atacado y recibió varios impactos de arma de fuego, comprometiendo sus signos vitales y muriendo en el lugar.

Este hombre, de 43 años de edad, y conocido como la «Pea», se encontraba en la calle 12 con avenida 2, a pocos metros de la capilla de El Calvario y muy cerca de donde residía. Los vecinos llamaron a bomberos y funcionarios PNB, quienes informaron que había fallecido.

Cinco heridos por accidentes de tránsito durante el fin de semana

El domingo 25 de enero inició con accidentes de tránsito, con dos lesionados que iban conduciendo motos y tres pasajeros de un autobús heridos cuando venían desde San Cristóbal hasta Barquisimeto.

Al joven agricultor (20) lo ingresaron a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda, tras sufrir un accidente durante la madrugada en Guarico del municipio Morán. Iba manejando su moto y a la altura del caserío La Primavera, perdió el control. Tuvo politraumatismo y fractura de clavícula.

CICPC detiene a hombre de 33 años por el femicidio de su pareja embarazada

A las 6:00 a.m. fue Keli Chirinos (26), sargento primero de la GNB, quien resultó herido al perder el control de su moto en la avenida Libertador con Morán.

En otro hecho, ocurrido a las 11:00 a.m., un autobús presentó fallas mecánicas y derrapó entre Guanare y Ospino. Venía de San Cristóbal hacia Barquisimeto, con 35 pasajeros. Rafael Fuentes presentó fractura de tibia, peroné y fémur; Katerine Contreras herida en el rostro y Yulieth Castro politraumatismos generalizados. Todos residen en Lara.

