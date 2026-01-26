CICPC detiene a hombre de 33 años por el femicidio de su pareja embarazada

El descubrimiento de una infidelidad le costó la vida, por eso habría ocurrido el femicidio de Mary Alejandra Silva Rodríguez a finales de 2025 en Cabudare y fueron detenidos su pareja Luis Felipe Andrés Sánchez Zerpa (33), además del presunto colaborador Conrado Salvatore Aulino Ariza (57). Así lo informó Douglas Rico, director nacional del Cicpc, haciendo énfasis en que la víctima estaba embarazada.

Este caso registrado el 19 de noviembre en la urbanización Petimora, se habría esclarecido gracias al seguimiento de funcionarios de la Delegación Municipal Barquisimeto, adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas.

Rico especificó que con los resultados de las pesquisas que permitieron el análisis de registros fílmicos y de campo, entre otros aspectos de interés, descubrieron que ese día hubo una discusión porque la dama se enteró que Sánchez le estaba siendo infiel. Ella no creyó en sus explicaciones y evasiones que intentaban convencerla, al punto que la situación se volvió más tensa.

La discusión pasó a agresión cuando, según el informe policial, su pareja se le va encima y la sujeta fuertemente por el cuello, por lo que ella pierde el conocimiento, y al poco tiempo, vuelve a agredirla, pero con un objeto contundente. La fuerza varonil junto a su ira, lo llevó a golpearla en la cabeza con un manubrio de bicicleta, hasta que murió.

También explica el comisario Rico en su reseña en redes sociales, que el presunto homicida al reaccionar y ver que las agresiones contra su pareja terminaron en femicidio, decidió buscar ayuda y es cuando pidió la colaboración de su amigo Conrado Aulino, para lograr alterar la escena del crimen y tratar de confundir las investigaciones.

Otro aspecto que también fue considerado por Sánchez, fue comunicarse con la jefa de la víctima, a quien le explicó que la misma no podría asistir a trabajar porque se sentía indispuesta. Así poder ganar tiempo y no despertar sospechas, simulando que todo se encontraba en total normalidad.

Las investigaciones del caso continúan; entretanto, los dos sujetos aprehendidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía 28 del Ministerio Público del estado Lara. A la espera de determinar las responsabilidades de ambos hombres y se cumpla la justicia en el femicidio de Mary Silva.