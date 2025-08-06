Choque de motos en vía de Sanare dejó un fallecido y un herido

Un choque de motos se cobró la vida de Leoner Mendoza, de 39 años, y dejó a una persona herida en el sector La Capa, vía Sabana Grande de Sanare, municipio Andrés Eloy Blanco de Lara.

Según testigos, el hecho se registró en la madrugada del lunes 4 de agosto cuando, aparentemente, Mendoza no se percató que otro motorizado venía de frente produciéndose la colisión y ambos motorizados impactaron contra el pavimento.

De inmediato, los presentes alertaron a las autoridades de la Policía Nacional Bolivariana de Tránsito para solicitar atención médica para el otro joven que resultó herido y del cual se desconoce la identidad, quien fue trasladado hacia el Hospital José María Bengoa de Sanare y más tarde referido a la Emergencia del Hospital Central de Barquisimeto, debido a lo complejo de sus lesiones.

El choque cobró la vida de la mujer de 39 años

Luego de ser levantado el cuerpo de Leoner Mendoza, miembros de la PNB lo trasladaron hacia la morgue del Hospital Central de Barquisimeto. Durante la mañana de este martes, familiares se encontraban haciendo trámites para sepultarlo.

Sus allegados comentaron que era muy cauteloso al manejar y que ese día se dirigía a su casa, luego de haber compartido con sus amigos. «Nos avisaron que había tenido un accidente, pero jamás pensamos que estaba muerto», dijo entre lágrimas una prima del fallecido.

Se presume que la causa del accidente haya sido exceso de velocidad.