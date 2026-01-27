Venezuela atraviesa una digitalización acelerada desde 2021

La digitalización de Venezuela es una realidad. A pesar de contar con una de las conexiones a internet más lentas de todo el continente, el país se encuentra sumido en una ola de modernidad tecnológica y es que, desde el pago de un café hasta la renovación del pasaporte, la vida del venezolano ahora ocurre en una pantalla.

El proceso de digitalización fue acelerado. En medio de la pandemia de la covid-19, el venezolano tuvo que familiarizarse con términos como «teletrabajo» o «educación online», ventanas que terminaron siendo claves para explicar la aceleración hacia el proceso de digitalización en la nación.

La variación en los métodos de pago es quizás la evidencia más grande de los cambios que ha sufrido Venezuela en los últimos cinco años. De acuerdo con algunos datos, para diciembre de 2025 más de 20 millones de venezolanos estaban afiliados al pago móvil, canal que ofrece transferencias inmediatas en bolívares a cuentas de cualquier banco en esta república.

En promedio, más de 3.000 millones de dólares por mes son movidos gracias a este método, lo que representa el 41% de las operaciones bancarias que se realizan en la nación. De acuerdo con las estadísticas que entrega el propio Banco Central de Venezuela (BCV), esta es la segunda cifra más alta superada únicamente por el 47% de transacciones que son vinculadas a puntos de venta. Estos datos fueron aportados por la institución en abril de 2025.

«De manera masiva y acelerada, Venezuela ha pasado de ser una economía basada exclusivamente en el efectivo a una donde más del 80% de las transacciones son digitales. Este fenómeno no ocurrió sólo por modernización tecnológica, sino como una respuesta necesaria a la escasez de efectivo. Al día de hoy, el ecosistema de pagos en Venezuela es de los más dinámicos en la región americana», explica Carolina Granadillo, directora de la Cámara de Comercios en Lara.

La especialista refiere que, dentro de las operaciones digitales, el pago móvil es el método más utilizado. A su juicio, esta forma de pago es usado no sólo por los grandes supermercados, sino también por los vendedores informales en las calles. A esta forma de pago hay que sumarle integraciones recientes, como la tecnología QR el NFC (pagos sin contacto), algo que termina agilizando los procesos.

«Esta es quizás la transformación más drástica, ya que la digitalización ha eliminado las barreras físicas y los horarios, convirtiendo el intercambio de valor en algo invisible y constante», comenta.

Obstáculos que presenta el contexto de Venezuela

Granadillo sostiene que a pesar de que Venezuela ha avanzando rápido a la digitalización por la necesidad, la migración hacia un sistema 100% digital sigue enfrentado barreras estructurales bastante profundas. En este sentido, menciona que, a inicios de 2026, los comercios deben lidiar con un entorno de servicios que son inestables.

«El principal obstáculo es que la digitalización depende totalmente de la electricidad y la conectividad, y estas son dos áreas con fallas en nuestro país», dice.

De acuerdo con lo dicho por Granadillo, otro de los obstáculos con los que deben lidiar los comerciantes es el costo de los puntos de venta, el mantenimiento o las comisiones bancarias.

La digitalización de los pagos en Venezuela representa un impulso significativo para las ventas. Datos aportados por la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e) indican que, debido a las facilidades que brindan estos procesos, las ventas por internet aumentaron entre un 15 y un 20% durante el 2025.

Los números señalan que la línea para el hogar, los equipos de tecnología y la telemedicina son tres de las áreas que han experimentado un mayor crecimiento en los últimos 12 meses.

Cavecom-e sostiene que una de las razones por las cuales estos números han ido creciendo año tras año es debido a las múltiples opciones de pago que tienen ahora los comercios y emprendedores en el país.

Liuba Malpica, economista consultada para este reportaje, menciona que Venezuela es prácticamente pionera en cuanto a la magnitud de aplicabilidad. La especialista refiere que la crisis económica presente en Venezuela entre los años 2017 y 2021 impulsó la generación de aplicaciones móviles que le permitieran a los bancos facilitar a los usuarios la utilización del dinero de sus cuentas sin la necesidad del dinero físico.

«Se abrió un espacio producto de un proceso de hiperinflación. Esa problemática encareció la emisión de monedas y billetes, lo que creó las condiciones para que la moneda digital se acentuara», dijo.

Malpica menciona que esto tiene su contraparte, porque la emisión de dinero digital sin sustento alimenta la inflación.

«El tema de la digitalización de la economía es una respuesta por parte del Estado ante una realidad que limita la posibilidad de emitir monedas en físico. Así es como Venezuela pudo mantener la dinámica de la economía y evitar procesos de estanflación. Es una buena solución, pero hay que manejarlo con guante de seda», concluye.

Otro de los factores que muestra la digitalización presente en el país se ve reflejado en la forma en la que las personas buscan entretenerse. Datos aportados por la Encuesta Nacional de Consumo Cultural 2025 revelan que la mayoría de los venezolanos prefieren el streaming, al uso de canales de entretenimiento tradicionales, como radio o televisión.

La investigación confirma que, a pesar del contexto económico, muchos venezolanos siguen apostando por el consumo de entretenimiento. Uno de los datos que revela la encuesta es que el 56% de los entrevistados dijeron que recurren a alguna plataforma de streaming para ver películas o series.

En su mayoría, las personas utilizan televisores inteligentes para consumir los programas, películas o series, aunque hay un porcentaje importante (41,7%) que utiliza el teléfono para poder disfrutar de los contenidos que ofrecen las plataformas.

En cuanto a la aplicación más utilizada para el entretenimiento, el informe menciona que Netflix sigue siendo la plataforma con mayor demanda con un 59%, mientras que Magis TV (aplicación ilegal que ahora se llama Xuper TV) ocupa el segundo lugar de la lista. HBO Max y Disney+ son otras de las aplicaciones consumidas por los venezolanos.

Este cambio en la forma de consumir entretenimiento en Venezuela confirma que la digitalización no apunta únicamente a la materia económica. Aunque históricamente el venezolano ha consumido mucha televisión, la innovación tecnológica hace que ahora sea mucho más llamativo el hecho de pagar por alguna suscripción o buscar alternativas a la televisión por cable.

Trámites online

Otra de las cosas que demuestra la digitalización en Venezuela está directamente relacionada con la solicitud de trámites. Desde 2025, en el país, las personas pueden tramitar documentos, como la cédula o pasaporte de forma online.

El objetivo es que las personas puedan resolver sus trámites sin la necesidad de acudir a una de las oficinas. Este cambio permite, incluso a los extranjeros poder actualizar sus documentos sin la necesidad de regresar al país o sin tener que pagar a algún gestor para poder agilizar la diligencia.

La certificación de estos documentos también puede ser solicitada por bancos en el extranjero para confirmar la legalidad de un pasaporte.

Previamente, en 2023, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), permitió tramitar partidas de nacimiento, el acta de defunción y acta de matrimonio a través de su sitio en línea. Esta iniciativa buscaba acabar con la burocracia y poder agilizar algunos documentos.

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) es otra de las instituciones que se ha sumado a la digitalización para agilizar papeles de conductores y propietarios de vehículos. El 18 de enero de 2026 se anunció la apertura de un registro en línea para censar a las motocicletas en el país.

Este proceso forma parte de los esfuerzos que el INTT hace para digitalizarse. El registro se hace desde el portal web de la misma institución y no requiere un mayor esfuerzo, más allá de una buena conexión y algún dispositivo que les permita hacer el registro.

Los ejemplos citados en el reportaje confirman una clara intención por parte de las entidades públicas de migrar a la parte digital con propuestas mucho más amigables para los usuarios. Estos proyectos confirman que, a pesar de que Venezuela cuenta con uno de los peores niveles de conexión a internet en el continente, el país se sigue modernizando y sumando herramientas para la digitalización de sus instituciones.