Uso de redes sociales va en constante crecimiento en Venezuela

A pesar de las limitaciones que hay con el tema de la conexión en Venezuela, el país sigue sumando usuarios en redes sociales. Datos aportados por Venezuela Digital confirman que el país contaba con 15.1 millones de usuarios en redes sociales.

De acuerdo con estos números, 17.5 millones de venezolanos usaban internet, lo que representa un acceso digital del 61,6%, lo que significa que el 38,4% de la población se mantiene desconectada.

A pesar de las deficiencias de conectividad que hay en el país entre enero de 2024 y enero de 2025, la cantidad de usuarios registrados en redes sociales aumentó en 1.1 millones. Facebook es la red social que más usuarios tiene; de hecho, se estima que tiene 15.1 millones de venezolanos registrados; mientras que Instagram tiene 9 millones de personas registradas.

TikTok es otra de las aplicaciones que ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos años. De hecho, se estima que, para 2025, el país contaba con 13.8 millones de usuarios.

Redes sociales con mayor presencia en la población

Para sorpresa de muchos, LinkedIn es una de las redes sociales que mayor presencia tiene entre los venezolanos. Los datos aportados por la aplicación sugieren que, al menos 5.6 millones de personas están registrados en esta plataforma. El informe también menciona que en Venezuela hay 1.15 millones de personas que usan la red social X; sin embargo, las limitaciones que hay para poder ingresar a esta plataforma hace que sea una de las menos consumidas en todo el país y una de las que menos creció entre 2024 y 2025