Usar la Inteligencia Artificial para consultas psicológicas aumenta los problemas mentales

Interactuar con la Inteligencia Artificial (IA), para sustituir la consulta psicológica, es considerado por la Federación de Psicólogos de Venezuela (FPV) como intrusismo. Clara Astorga, presidente del gremio, indicó que causa preocupación que cada vez más personas recurran a estos sistemas virtuales para conseguir consuelo, diagnosticarse o encontrar orientación sobre un problema emocional, sin considerar que está tecnología sólo interpreta textos o voz, sin ningún tipo de profundidad, no es capaz de contrastar lo que piensa una persona y no pueden dar tratamiento psicológico, ni acompañar, ni mucho menos hacer seguimiento terapéutico.

«La IA es un algoritmo que te refuerza aquello que piensas y consideras un problema. No tiene criterio ético y pone en riesgo la salud. Tratar de conseguir salidas rápidas a través de estas aplicaciones es perjudicial, y ante una distorsión de la percepción de la realidad, difícilmente van a aclarar algo», alertó.

La FPV revisa el Código de Ética de los Psicólogos para actualizarlo según los avances del siglo XXI, y entre los temas que debaten está penalizar el uso de la IA en Venezuela, si se pretende reemplazar las psicoterapias. Asimismo plantean regular legalmente la manera en que puedan prestar atención psicológica en entornos digitales seguros.

«Hay quienes utilizan la IA para diagnosticarse y eso es altamente peligroso, porque las personas llegan a los consultorios pensando que tienen una condición de salud, y terminan autoestigmatizándose…Hacemos un llamado a los influencers que banalizan el tema de los diagnósticos psicológicos en redes sociales. Usan los temas de salud mental de manera ligera y es que este tipo de información sólo debe ser tratado por psicólogos», resaltó.

Cómo usan la tecnología en consultas

Magjell Andrade, psicóloga y docente de la Universidad de Margarita (Unimar), explicó que los profesionales de salud mental, pueden hacer uso responsable de la tecnología, para brindar escucha activa a sus pacientes, a través del servicio de telepsicología, una modalidad que comenzó a tener auge en Venezuela, a raíz del confinamiento vivido con la pandemia del COVID 19 y por el aumento de la migración.

La telepsicología, es la manera llevar una consulta online. Esta debe ser sincróna (en tiempo real), a través de videollamada o reunión virtual, para brindar contención, orientación y educación a alguien que llegue con problemas emocionales.

«No todas las universidades que dan la carrera en el país, tienen en su pénsum para enseñar telepsicología. En la Unimar, donde se forman estudiantes en psicología mención intervención social, se ha creado una cátedra para que los jóvenes tengan los conocimientos de cómo llevar una consulta online. Realmente en nuestro Código de Ética en Venezuela, que es antiguo, no se regulan estos temas de atención psicológica virtual, porque aunque se cree que es lo mismo que una consulta presencial, se deben tomar cuenta parámetros para mantener la confidencialidad y resguardar el cuidado del espacio terapéutico», expresó.

A través de la virtualidad, pueden hacer una historia clínica, una anamnesis (entrevista inicial que recopila información personal), el paciente debe firmar un criterio de consentimiento donde aprueba suministrar información voluntariamente de manera online, se debe garantizar la confidencialidad, contar con conectividad, y se le pide al paciente que cuente con un espacio privado, porque tocará temas sensibles o vulnerables.

«A través de la virtualidad, los psicólogos podemos analizar las respuestas y observamos el comportamiento de los paciente. Pero todo tiene un límite, hay pruebas psicométricas, proyectivas y psicológicas que no se pueden hacer online…Asimismo, es necesario que la persona cuente con buena conectividad, y si por alguna razón en plena consulta hay una falla eléctrica o de internet, se le pide al paciente que mantenga la calma porque su psicólogo lo debe contactar para continuar la consulta», detalló.

Estos profesionales también pueden utilizar modalidades asíncronas (interacciones que no requieren simultaneidad), para psicoeducar a través de vídeos o información digital que refuerza las tareas terapéuticas, o ayuden a regular alguna emoción a su paciente.