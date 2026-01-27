La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

Nacionales

Trump reafirma buena relación con Venezuela tras declaraciones de Delcy Rodríguez

El presidente estadounidense Donald Trump ratificó la buena sintonía con Caracas tras acuerdos petroleros, mientras Delcy Rodríguez rechaza injerencias externas.

Paola Mosquera
Por Paola Mosquera
Crédito: EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó este martes la vigencia de una relación positiva con el Gobierno de Venezuela. Durante un encuentro con la prensa en los jardines de la Casa Blanca, el mandatario fue consultado sobre las recientes afirmaciones de Delcy Rodríguez, quien actualmente lidera el Ejecutivo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Pese a las declaraciones de la funcionaria sobre la autonomía de su gestión, Trump señaló desconocer cualquier fricción y enfatizó que ambos gobiernos mantienen una «muy buena relación».

La reacción del mandatario estadounidense surge luego de que Rodríguez manifestara públicamente que su administración no admite instrucciones de potencias extranjeras. La presidenta encargada subrayó que el Gobierno solo responde a los intereses nacionales, desestimando lo que calificó como «amenazas personales».

Estas palabras fueron una respuesta directa a comentarios previos de Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU., los cuales Rodríguez tildó de «poco pertinentes» y ofensivos para la soberanía del país.

Trump ha afirmado acuerdos estratégicos en marcha

A pesar de la retórica de independencia por parte de Caracas, la administración estadounidense sostiene que el vínculo bilateral es sólido. Según la versión oficial de Washington, esta relación ha permitido avanzar en puntos críticos, incluyendo convenios para el intercambio comercial de petróleo y la gestión para la liberación de prisioneros políticos.

