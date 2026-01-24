Trujillo celebra 456 años de devoción a la Virgen de la Paz

Este 24 de enero, el estado Trujillo celebra con júbilo los 456 años de devoción a su patrona espiritual, la Virgen de la Paz. Esta veneración, que es pilar fundamental de la identidad trujillana, tiene sus orígenes en el año 1568.

Según la tradición, en aquel entonces una joven mujer comenzó a ser avistada caminando sola por las tardes en el pueblo de Carmona. Los pobladores, intrigados por su misteriosa presencia, decidieron seguirla y descubrieron que se trataba de la Virgen María, quien elegía la «Peña de la Virgen» como su lugar de aparición, convirtiendo este sitio en un espacio sagrado de culto y homenaje.

Desde aquellos tiempos coloniales, la imagen ha sido el refugio de fe para toda la región, consolidándose como una de las tradiciones religiosas más antiguas y sentidas de Venezuela. Cada año, las fiestas patronales transforman la ciudad con actos de profunda espiritualidad, destacando la tradicional bajada de la Virgen en la Catedral de Trujillo cada 4 de enero y las procesiones que recorren sus calles. Es una jornada dedicada a la oración y la reflexión por la paz, donde los fieles participan masivamente en misas solemnes, reafirmando una promesa de fe que ha pasado de generación en generación.

Trujillo con uno de los Monumentos Marianos más altos del mundo en Honor a la Virgen de la Paz

En honor a esta advocación, se levantó el majestuoso Monumento a la Virgen de la Paz, una estructura colosal de 46,72 metros de altura situada en la Peña de la Virgen. Esta obra, considerada una de las estatuas más altas de América Latina, fue inaugurada el 21 de diciembre de 1983 y celebró su 42.º aniversario el pasado mes de diciembre de 2025, manteniéndose como un símbolo imponente de esperanza y un destino ineludible para el turismo religioso.

Otro hito fundamental en su historia es la coronación canónica, un reconocimiento eclesiástico de gran relevancia que tuvo lugar en octubre de 1983. Este acto fortaleció el vínculo entre la Iglesia y el pueblo trujillano, y el próximo octubre de 2026 se conmemorará el 43.er aniversario de este evento histórico que elevó la dignidad de la patrona en el corazón de sus devotos.