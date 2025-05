Producción industrial creció 8,2% en el primer trimestre de 2025

El presidente de Conindustria, Luigi Pisella, informó que de enero a marzo 2025 el crecimiento que registró el sector manufacturero fue de 8,2%, en comparación con el mismo período de 2024. Afirmó que este aumento fue desigual. Las empresas de alimentos tuvieron una contracción de -2,7%, mientras que las autopartes incrementaron su producción 51,8%, seguido por empresas farmacéuticas 28,7% y bebidas 15,8%. Así lo indicó durante la presentación de la Encuesta Coyuntura Industrial, este martes 13 de mayo.

«¿Qué pasó en alimentos? Si lo analizamos, las empresas que se dedican a la fabricación de aceites y grasas tuvieron problemas ese primer trimestre. Ellas registraron una contracción de -22,4%. Lácteos, molineras, fábricas de productos de panaderías, macarrones y otros tuvieron un aumento de la producción, pero aceites no y eso tiene un peso importante en el sector. Lo que viene ocurriendo, es que sí hay una merma en el consumo«, puntualizó.

El 70% de los empresarios manifestaron que un factor que impacta en la producción es el diferencial de la tasa cambiaria entre el oficial y el paralelo, cuya brecha este martes, 13 de mayo, se ubicó en 28,31%.

«El diferencial cambiario genera una distorsión de los agentes económicos, porque aumenta los precios en dólares de los productos. La brecha la siente el consumidor porque los precios en dólares suben, pero su poder adquisitivo disminuye y cuando esto ocurre hay una disminución en la actividad económica. Y a las empresas les pasa igual, cuando van a recuperar el inventario, su capital se ve disminuido; por lo tanto, hay menor consumo y menor capital de trabajo«, sentenció.

La utilización de la capacidad instalada de las industrias se ubicó en 46%, fue un punto menor respecto al último trimestre de 2024. Si se compara esta cifra con la capacidad instalada de Colombia y Brasil que se ubica en 79%, Venezuela sigue muy rezagada.

Ganancias golpeadas

Pisella reveló que este año, el Gobierno ha seguido con la política de eliminar las exoneraciones de aranceles que favorecían a los importadores.

«En líneas generales, la manufactura aumentó su volumen de producción porque ahora competimos de mejor manera con los productos importados. Además, han ingresado menos productos importados al país. Aquí ha habido una sustitución de importación por producción nacional… Sin embargo, esto no se traduce en mayor capital, los márgenes de comercialización disminuyeron en el primer trimestre. Estamos viendo un consumidor muy afectado que no está aceptando pagar precios altos porque no tiene capacidad y las empresas deben sacrificar margen de comercialización para poder seguir andando», argumentó.

Factores que impactan

77% de los industriales manifestó en la Encuesta Coyuntura Industrial, que los excesivos tributos fiscales afectan su producción. Sin embargo, si se compara este indicador con el cuarto trimestre de 2024, hubo una disminución de siete puntos.

60% dice que lo que más le afecta es la falta de financiamiento en el país, 49% la competencia desleal por los precios de algunos productos importados, a 43% le afecta la inflación y la devaluación del bolívar, y a un 41% les perjudica la escasez de combustible para operar.

Expectativas

El análisis cualitativo que hace Conindustria revela que aunque 66% de los industriales percibe que la situación económica estará igual en los próximos 12 meses, 16% cree que podría mejorar. Asimismo, destaca que el 84% de las empresas pudieron realizar inversiones a sus equipos, sistemas, manufactura o inventarios en el primer trimestre.

El 44% tiene asegurado al menos 88 días de pedido de sus clientes. 45% cree que producirá más en el segundo trimestre del año.

Recaudación

Conindustria indicó que en abril la recaudación del Seniat se ubicó en 779 millones de dólares, viene reduciendo si se compara con la recaudación que registró el mes de marzo, que fue de 1.130 millones de dólares, este dato indica que la actividad económica se viene reduciendo.

La cartera crediticia de Venezuela se ubica en 2.291 millones de dólares lo que representa apenas el 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB), del país.