Onda Tropical 24: Inameh prevé su llegada para la próxima semana

El Inameh prevé que la onda tropical número 24 llegue a Venezuela entre el 11 y 12 de agosto, por lo que se ha reforzado el monitoreo en diversas regiones.

Por Paola Mosquera
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha dado a conocer que la onda tropical número 24 se aproxima al territorio venezolano, por lo cual se espera la llegada de este fenómeno meteorológico entre el lunes 11 y martes 12 de agosto.

Este aviso fue emitido el miércoles 6 de agosto, basándose en un monitoreo de las condiciones en el océano Atlántico. El organismo también aclaró que la onda tropical número 23 no representa ningún peligro para Venezuela, pues su trayectoria esta direccionada hacia el sur de México.

Crédito: Inameh.

Por otra parte, compartieron el pronóstico actual para el clima en Venezuela, que prevé precipitaciones dispersas en regiones como Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Miranda, Trujillo, Carabobo, Lara, Yaracuy y en la zona norte de la Guayana Esequiba.

Gobernador de Amazonas informa que el Río Orinoco bajó 14 centímetros en seis días

Onda Tropical 24 es una de las tantas que se esperan en Venezuela

El presidente del Inameh, Reidy Zambrano, había anticipado en abril de 2025 que la temporada de lluvias podría traer entre 55 y 60 ondas tropicales, de las cuales se estima que entre 40 y 45 podrían afectar a Venezuela. Estos fenómenos se originan cerca de Cabo Verde, en África, y viajan a través del Atlántico hasta llegar al territorio nacional.

Ante este panorama, Zambrano aseguró que se mantiene un monitoreo exhaustivo en coordinación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. La medida busca anticipar y responder de manera eficaz a cualquier eventualidad que pueda surgir, garantizando así la seguridad de la población.

