Gobernador de Amazonas informa que el Río Orinoco bajó 14 centímetros en seis días

El nivel del río Orinoco, en el estado Amazonas, ha comenzado a disminuir, ofreciendo un respiro a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones. El gobernador de la entidad, Miguel Rodríguez, informó a través de su cuenta de Instagram que la cota del río bajó dos centímetros en las últimas horas.

Rodríguez calificó la noticia como un motivo de alegría, ya que muchos habitantes de la región se vieron obligados a evacuar sus hogares. “Iniciamos la semana con la buena noticia de que nuestro Orinoco sigue bajando su nivel. Es una noticia que nos llena de mucha alegría, porque sabemos que toda nuestra gente que debió abandonar sus casas por la inundación, hoy están contentos y dando gracias a Dios”, escribió el gobernador.

Alerta roja en el Río Orinoco se mantiene

La disminución total acumulada en los últimos seis días es de 14 centímetros, luego de que el río alcanzara una cota máxima de 53,50 metros sobre el nivel del mar (msnm). Actualmente, el nivel del Orinoco se ubica en 53,36 msnm, todavía por encima de la cota de inundación, que es de 52 msnm.

A pesar de la leve mejora, la dirección nacional de Protección Civil y Administración de Desastres mantiene la alerta roja en las localidades de Caicara y El Jobal, lo que subraya la necesidad de precaución. El gobernador, sin embargo, se mostró esperanzado y expresó que «con paciencia ya toda nuestra gente, hoy inundada, espera para poder regresar a sus viviendas”.