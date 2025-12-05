¿Qué ha dicho el ministro sobre la regularización de tareas?

Las tareas escolares no desaparecerán en su totalidad. Aunque en las últimas semanas muchas personas han especulado sobre la propuesta del ministro de la eliminación de asignaciones para que los estudiantes tengan mayor tiempo de descanso y puedan compartir más con sus padres, la realidad es que, de momento, estos trabajos se regularán, pero no se eliminarán.

Mirna Víes, secretaria Estadal de Educación, Cultura, Deporte y Recreación del estado Lara, comenta que con estas regulaciones se busca incentivar y potenciar la capacidad de investigación de los alumnos sin interferir con su tiempo de descanso ni con el tiempo destinado para que padres e hijos compartan en otras facetas.

«La formación académica de los alumnos es responsabilidad de las instituciones educativas. Lo que se busca fomentar con estas medidas es que los padres, que muchas veces llegan cansados de trabajar, puedan aprovechar ese tiempo para compartir con sus hijos».

Víes menciona que la educación en las escuelas debe ser más práctica porque, a su juicio, esto les ayuda a mejorar su proceso de aprendizaje. De acuerdo con sus declaraciones, esta medida también servirá para fomentar la asistencia a los planteles educativos y para garantizar que los estudiantes cumplan con la carga académica completa.

Ministro lo oficializó

Héctor Rodríguez, ministro de Educación en Venezuela, habló este jueves 04 de diciembre sobre la regulación en la asignación de tareas en planteles educativos. Por medio de una publicación en sus redes sociales, Rodríguez menciona que con estas medidas se busca garantizar que las asignaciones sean realmente útiles.

De acuerdo con la información publicada por medios como Globovisión, la medida surge tras un debate nacional que contó con la participación de más de 68.640 estudiantes, padres, docentes y 79 universidades.

En el mensaje que fue publicado en las redes sociales, el ministro dijo que emitirá una resolución en los próximos días para aliviar la carga familiar.

Es importante recordar que el tema de la posibilidad de eliminar las tareas para los estudiantes se viene discutiendo desde el 12 de septiembre de 2025, cuando el ministro Héctor Rodríguez afirmó que las tareas escolares terminaban generando presión y tensión en casa.

Desde entonces, se crearon mesas de debates para tocar la posibilidad de eliminar las tareas en su totalidad. En una primera instancia, esta probabilidad generó posiciones encontradas en el gremio docente, pues algunos educadores mencionaban que las tareas debían ser vistas como un complemento a la labor pedagógica que de manera regular se hace en las escuelas y no como una carga adicional para los padres.

Con el anuncio que hizo Rodríguez el día de ayer, queda claro que las tareas no serán eliminadas por completo, pero sí habrá una regulación de las mismas.

A la hora de escribir este reportaje, el gremio docente no se había pronunciado sobre esta decisión.