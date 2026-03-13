Alerta de calor: Inameh prevé incremento de temperaturas en Venezuela a partir del 21 de marzo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que, a partir del próximo sábado 21 de marzo de 2026, en Venezuela se experimentará un ascenso progresivo en las temperaturas. Este cambio climático local ocurre apenas un día después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte y marca la transición hacia el periodo de mayor calor en la región, dejando atrás las temperaturas un poco más frescas que se percibían desde diciembre.

El evento, técnicamente conocido como declinación solar o paso cenital, comenzará su recorrido en el extremo sur de Venezuela, específicamente en la naciente del río Ararí, en el estado Amazonas. A partir de este punto, la incidencia solar se desplazará gradualmente hacia el norte, cubriendo la zona continental e insular en un lapso estimado de un mes.

Causas y proyecciones meteorológicas

La razón científica detrás de este aumento de calor es la posición del Sol respecto a la Tierra. «El significado de este fenómeno es que tendremos afectación directa, debido a la incidencia perpendicular de los rayos solares sobre nuestro territorio, propiciando un aumento significativo de las temperaturas», detalló el organismo en su boletín informativo. Especialistas coinciden en que se trata de un ciclo natural que ocurre dos veces al año en latitudes venezolanas.

Las proyecciones indican que abril será uno de los meses con los registros térmicos más elevados de todo el año, fenómeno que se repetirá en septiembre cuando el sol retorne hacia el sur. No obstante, el Inameh aclaró que no se trata de eventos extremos como domos o «olas de calor» inusuales, sino de un comportamiento térmico estándar derivado de la insolación directa.

Factores de incidencia local en las temperaturas

A pesar del pronóstico general, las condiciones en cada región podrían variar. El ente recordó que factores como la nubosidad, la presencia de calima o el paso de vaguadas pueden actuar como moduladores de la sensación térmica. En zonas bajas o con cielos despejados, el incremento de la temperatura será mucho más evidente para la población durante las próximas semanas.