Imágenes del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles ya fueron instaladas en el Vaticano

Las imágenes del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles ya fueron instaladas en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, como parte de los preparativos de la canonización, que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre.

La información se dio a conocer a través de un video difundido en redes sociales por el periodista José Arnaldo Mujica. En el audiovisual se aprecia los tapices de los beatos venezolanos siendo instalados por el personal de la Santa Sede. 

La canonización de los santos venezolanos será el domingo 19 de octubre de 2025, fecha que coincide con la Jornada Mundial de las Misiones. La ceremonia se celebrará en la plaza de San Pedro, a las 10:00 am (hora Roma).

El arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biord Castillo, informó que el día viernes 17 de octubre se realizará un Simposio en la Pontificia Universidad Lateranense para celebrar la santidad de estos venezolanos y rendirles un sentido homenaje, especialmente a José Gregorio Hernández, quien fue profesor universitario y alumno del Colegio Pío

A nivel nacional, las diócesis y arquidiócesis han dispuesto actividades para conmemorar al Dr. José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles.

