Especialistas señalan que deben reducirse los costos para exportar

Durante el primer semestre de 2025, las exportaciones no petroleras en Venezuela generaron 1.100 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX). Pero Marisol Mujica, especialista en aduana y comercio exterior, sostiene que el país podría ser más competitivo en el mercado internacional, si el Estado minimiza los trámites y los costos tanto de puertos como de impuestos nacionales y municipales que deben pagar los empresarios.

«Los puertos venezolanos son seis veces más costosos que el resto de Latinoamérica», exclamó quien además asesora a la Cámara de Industriales del estado Lara (Cilara). En Puerto Cabello, La Guaira o Maracaibo deben mejorarse las políticas arancelarias y las condiciones de infraestructura para modernizarse, según ha informado a medios nacionales la Asociación de Agencias de Cargas y Aduanas de Venezuela (Asocav).

Mujica considera que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que deben pagar los exportadores, debería eliminarse porque es un impuesto que encarece el precio final de la mercancía que se vende en el exterior.

Trámites para poder exportar

En materia de permisología, se refirió a la necesidad de que se active la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). «Cualquier permiso que me exijan en otros mercados para poder colocar mis productos, yo debería tramitarlo a través de la Ventanilla Única. Pero desde 2016 que fue creada hasta la fecha, no está plenamente operativa. Se necesita de este sistema integrado de gestión, para evitar el tema a empresarios y comerciantes, de tener que trasladarse a Caracas para emitir un permiso en diferentes instituciones del Estado y así poder exportar. Si la VUCE no funciona es letra muerta. En Venezuela existe una Ley de Simplificación de Trámites desde 1999, pero los organismos no la utilizan y eso nos hace menos competitivos», expresó.

Alega que sacar una Declaración Jurada de Origen y una certificación de origen, puede demorar más de mes y medio en el país. «Hay permisos que pueden tardar un año. Esto nos afecta mucho, porque si yo tengo un cliente en el extranjero, pero necesito esperar por un permiso de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai), si requiero una declaración jurada, un certificado de origen, yo puedo perder un cliente, porque obtener esos requisitos demora mucho tiempo. Y si a eso le sumo que tengo que trasladarme a Caracas, entonces los costos burocráticos hay que recargárselos al precio de la mercancía y eso nos deja fuera del target internacional», argumentó.

Asimismo, agregó que Venezuela necesita lograr certificaciones internacionales, como la certificación libre de aftosa para poder exportar ganado, o la certificación orgánica que permite a los agricultores nacionales conseguir precios más altos por sus productos en, por ejemplo, el mercado europeo.

Mujica también considera que en Venezuela se debe fortalecer la cultura colaborativa para exportar en clúster. «Hay una tendencia a nivel internacional, en el caso de competitividad, que es de trabajar de manera cohesionada en bloque a la hora de colocar productos en el extranjero, eso haría al país más atractivo», mencionó.

Acotó que en Venezuela desde 2014 no existen cifras oficiales sobre las exportaciones no petroleras, y los datos que se obtienen son de fuentes secundarias dadas por gremios como AVEX. «Entre los años 2012 y 2014, en el país las exportaciones no petroleras generaron 8.100 millones de dólares, todavía falta mucho trabajo por hacer para llegar a esos niveles», acotó.