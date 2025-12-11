Empresas destinan hasta el 70% de su liquidez al pago de tributos

Las empresas del país viven un verdadero drama a diario por la carga fiscal que tienen que pagar. Según el presidente de la Cámara de Industriales del estado Lara (Cilara), Gil Lemus, entre el 60 y 70% de la liquidez total de una industria anualmente puede ser destinada al pago de tributos.

Desde los impuestos nacionales como: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto de Grandes Transacciones Financieras (IGTF), el Impuesto Sobre La Renta (ISLR), Impuesto a Grandes Patrimonios (IGP), los impuestos municipales, como el de Actividades Económica y el pago del aseo urbano que se debe cancelar en simultáneo en alcaldías, como la de Iribarren. Hasta los compromisos parafiscales o aportes que las industrias deben realizar a las instituciones públicas, como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), aporte al l Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit), entre otros. Todas esas obligaciones pueden limitar el crecimiento de una empresa.

Empresas limitadas en crecimiento y competitividad

Asimismo, pueden afectar su competitividad frente a precios de productos importados, fabricados por empresas con menor carga tributaria, lo que compromete la posibilidad de las organizaciones de aumentar el número de puestos de trabajo y hasta la excesiva carga fiscal aumenta la posibilidad de informalizarse.

Según expertos tributarios, una empresa considerada por el Seniat como Sujeto Pasivo Especial (SPE), tiene alrededor de 190 pagos que realizar durante el año. «El tema impositivo es alto y hay muchas maneras de poder diseñar el tema impositivo para cobrar menos a las empresas, o modificar la periodicidad del pago de algunos tributos para dar un poco más de holgura al sector privado. Como por ejemplo, Conindustria ha solicitado desde el año 2024 a las autoridades del Estado que la declaración y el pago del IVA que deben hacer las empresas quincenalmente, se hagan mensualmente», expresó Gil Lemus.

Catalogó de «excesivo», el pago de algunos servicios municipales, como el aseo urbano que los empresarios deben cancelar. «El aseo urbano no pasa por la Zona Industrial II y en promedio las fábricas que están allí pagan entre 800 y 1.000 dólares por un servicio inexistente. Sabemos que tenemos que pagar las cosas, pero que sea en su justa medida y obteniendo una contraprestación del servicio», recalcó Lemus.

En el mes de noviembre, cuando el presidente de Conindustria, Tito López, presentó la Encuesta de Coyuntura Industrial del tercer trimestre de 2025, el 68% de las empresas consultadas revelaron que el excesivo pago de tributos fiscales y parafiscales, era uno de los seis factores que afectaba su producción.

Se aleja la inversión

Reveló que en este 2025, tan sólo abrió una nueva industria en la ciudad de Barquisimeto, se trata de la ensambladora de motos Kari, que inició operaciones en julio y es inversión China.

Conoce que las industrias del sector farmacéutico fueron las que pudieron realizar mayor inversión para aumentar su producción, su infraestructura o mejorar su tecnología este año.

«El sector farmacéutico y las empresas de manufactura de alimentos y bebidas siguen creciendo en 2025 en Lara, pero no todos los sectores económicos crecen de la misma manera. Por ejemplo, industrias de metalmecánica, plástico, caucho, calzado y textil se han contraído», resaltó.

Señaló que hay una realidad que no se puede ocultar, debido a que por los altos impuestos municipales y servicios que se cancelan en Iribarren, muchos inversionistas prefieren instalar sus fábricas en estados como Yaracuy, cuyo parque industrial viene creciendo desde el año 2023.

«Dos ensambladoras importantes, como Fotón y la JAC, prefirieron establecerse en Yaritagua. En Barquisimeto lo que han abierto son concesionarios. Y eso claramente tiene una lectura: primero que esas industrias prefirieron la ubicación estratégica de Yaracuy, por tener la Autopista Centro Occidental Cimarrón-Andresote, a pocos metros de sus plantas. Segundo, probablemente la Alcaldía del municipio Peña les haya ofrecido mejores incentivos tributarios locales», opinó.

Sobre el balance que hace a la fecha, el sector industrial ha registrado un crecimiento de este año de 5,5%. En cuanto a la capacidad instalada, Conindustria registró en noviembre que el promedio nacional era 48,9%.