El Sistema de Orquestas de Venezuela recibe distinción de la Unesco

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela sigue cosechando triunfos notables en su trayectoria. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha otorgado a la institución el reconocimiento de Centro de Categoría 2 bajo su égida, una distinción que valida medio siglo de labor ininterrumpida en la formación musical y la metamorfosis social. Este significativo respaldo subraya la efectividad del modelo venezolano como motor de desarrollo y cambio.

La confirmación de esta decisión tuvo lugar durante la 43ª Conferencia General de la Unesco, celebrada en la histórica ciudad de Samarcanda, Uzbekistán. En este importante encuentro, que congrega a los 194 países miembros, se establecen las directrices globales en áreas esenciales como la educación, la cultura, la ciencia y la comunicación. La inclusión de El Sistema en esta categoría de centros especializados fue ratificada por consenso de la asamblea internacional.

El Sistema entre un selecto grupo

Con este nombramiento de alcance global, la fundación, creada por el maestro José Antonio Abreu, se incorpora a un selecto grupo de organismos internacionales dedicados a la promoción de los principios fundamentales de la ONU: la cooperación, la educación y la construcción de la paz. Más allá de ser un simple título, el Centro de Categoría 2 representa un espaldarazo mundial a una metodología educativa y de gestión sin precedentes, capaz de servir de inspiración para la formulación de políticas culturales y sociales en otras naciones.

A lo largo de 50 años, El Sistema ha demostrado de manera contundente cómo la educación musical puede conducir a la superación individual, la excelencia artística y una mayor inclusión. Este reconocimiento no solo celebra la labor pasada, sino que también ofrece una plataforma de expansión para su modelo de enseñanza, fortaleciendo sus iniciativas en educación artística, cultura de paz e integración comunitaria.

Eduardo Méndez, presidente ejecutivo de El Sistema, expresó: «Hoy, al ser designados como Centro de Categoría 2 bajo los auspicios de la Unesco, reafirmamos nuestro compromiso con la educación artística como motor de desarrollo sostenible, inclusión y paz. Este logro es el fruto del esfuerzo de todo un país que, a través de una política pública exitosa, nos permitirá incrementar la asistencia técnica, compartir metodologías y robustecer las redes de cooperación internacional en torno a la música como herramienta educativa y social».