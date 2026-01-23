El Cardenal Baltazar Porras pidió por los presos políticos e hizo autocrítica a la iglesia

El cardenal Baltazar Porras, pidió este jueves la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Sus declaraciones se dieron durante una misa celebrada en la iglesia La Anunciación del Señor, en La Boyera, en Miranda, en la que también lamentó que durante años una parte de la sociedad haya normalizado el sufrimiento ajeno y la persecución política.

El religioso reflexionó sobre la responsabilidad colectiva ante los abusos a los derechos humanos y cuestionó la indiferencia frente a hechos que, asegura, solo generan conmoción cuando salen a la luz pública.

“Qué cantidad de presos políticos, qué cantidad de gente torturada, qué cantidad de gente que ha tenido que irse… pero lo vemos como algo ajeno a nosotros”, expresó en la homilía.

Cardenal Baltazar Porras hace autocrítica

Durante la homilía, Porras también hizo una autocrítica poco común dentro de la jerarquía eclesiástica y reconoció que la Iglesia no está exenta de errores ni de prácticas que contradicen sus valores fundamentales.

“El mal, los errores y el pecado pueden estar en la Iglesia, en cada uno de nosotros, como bautizados, como obispos o cardenales o papas”, afirmó. A su juicio, estas fallas no deben ocultarse, sino convertirse en un motor para defender a quienes tienen sus derechos vulnerados.

Insistió en que la prudencia no puede ser excusa para la inacción, y subrayó que todos tienen alguna capacidad de incidencia, especialmente ante testimonios de familiares de presos políticos, torturados o desaparecidos, que desconocen el paradero o las condiciones de sus seres queridos.

Con información de El Nacional