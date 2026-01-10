Educación online: una alternativa que debe ser supervisada

La digitalización de la enseñanza ha dejado de ser una promesa del futuro para convertirse en una realidad imperante; sin embargo, la estructura pedagógica venezolana aún no termina de adaptarse, por lo que es necesario que la educación online sea supervisada con rigurosidad.

Laura Igarra, docente consultada por el DIARIO LA PRENSA DE LARA, menciona que, aunque la aparición de nuevas herramientas tecnológicas deben ser vistas como una manera de potenciar la educación, el sistema pedagógico en Venezuela arrastra una herencia profundamente presencialista, lo que le lleva a pensar que, al día de hoy, el sistema educativo no puede darse el lujo de hacer una migración completa.

«La tecnología tiene sus beneficios y es importante saber aprovecharla, pero aún hay cosas que son necesarias mejorar. Nuestro sistema está diseñado para tener clases presenciales y por eso creo que, aunque hay muchas herramientas que pueden ser utilizadas, es necesario que esto se haga bajo la supervisión de profesionales», dice.

La educadora respalda su argumento con la experiencia vivida durante la pandemia de la covid-19. En ese momento el país tuvo que avanzar de forma acelerada hacia la educación digital, lo que confirmó las deficiencias de un sistema presencialista que terminó afectando la educación de los estudiantes e incluso acabó con el trabajo de algunos profesores.

«No estábamos listos para hacer esa migración de un momento a otro. Tengo conocimiento de algunos profesores que perdieron sus trabajos porque no sabían cómo entrar a las aulas virtuales y no pudieron justificar ante la universidad su ausencia. Afortunadamente, desde entonces nos hemos ido preparando y muchos docentes se han formado, pero al principio costó mucho arrancar», dijo.

Igarra señala que una de las cosas que más le preocupa es el hecho de que algunas personas consideran que pueden sustituir la educación presencial con la utilización de aplicaciones o cursos digitales. En este sentido, Claudia Chávez, profesora jubilada, considera que es necesario hacer un seguimiento a esta situación, que lo único que demuestra es el retroceso del sistema educativo.

«Hay academias que se dedican a formar reposteros y hace poco me sorprendió ver que en plataformas como Telegram se ofrecen guías y cursos digitales que no cuestan ni 20 dólares y tardan menos de una semana. También hay ofertas de cursos rápidos de inglés u otros idiomas que no pueden ser tomados como una referencia seria en una hoja de vida. Estas cosas deben ser monitoreadas, porque lejos de hacerle un bien a la colectividad, estamos preparando de forma deficiente a personas para que ejerzan algún oficio».

El dilema de la educación: infraestructura frente a innovación

Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores en el estado Lara, también fue consultado sobre esta situación y menciona que, ahora mismo, Venezuela no cuenta con la infraestructura tecnológica para poder formar a profesionales de forma remota.

«Venezuela tiene graves deficiencias en este sentido. Es verdad que hay herramientas que pueden ser extremadamente útiles, pero no todo el mundo tiene computadoras o puede darse el lujo de pagar internet. Comparado con otras naciones, no estamos en la capacidad de hacer una migración educativa en el corto plazo», menciona.

En diciembre de 2025, Freedom House publicó un informe que sitúa a Venezuela entre las 10 naciones con las peores condiciones digitales del mundo. Esta calificación convalida los hallazgos de diversas investigaciones independientes, las cuales sostienen que, junto con Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú, la región enfrenta desafíos críticos en materia de conectividad y libertades cibernéticas.

De acuerdo con estos informes, la red móvil en la nación sudamericana tiene una velocidad promedio de 14.59 megabit por segundo (Mbps), una cifra que está muy por debajo de los estándares de países de primer mundo, como Emiratos Árabes Unidos, que muestra una velocidad de internet con 428.53 Mbps. «No hay condiciones para eso», dice Arroyo.