jueves, 16 octubre 2025
jueves, 16 octubre 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Nacionales

Dietas se tornan complejas en pacientes crónicos

La dificultad para seguir las costosas dietas recomendadas es un gran desafío para los pacientes crónicos y sus familiares.

Guiomar López
Por Guiomar López
Dietas se tornan complejas en pacientes crónicos

La lucha de familiares y pacientes crónicos se debate entre los esfuerzos por obtener el dinero para el tratamiento, generalmente de alto costo, y la necesidad de cumplir con la alimentación. Las dietas, relativas a cada patología, obligan a consumir proteínas, vegetales y frutas, un gasto que estiman superior a los $50 semanales. Hay casos en los que se abstienen de seguirla por no contar con ingresos suficientes ni ayuda familiar.

La conmemoración del Día Mundial de la Alimentación de este año se ancla en la realidad de familiares, como Lorena Rodríguez, cuya angustia se palpa a las afuera de la unidad de diálisis El Ángel. Lorena acompaña a su esposo y dice que en su hogar todos saben que «su comida no se toca». La ración debe estirarse para toda la semana. Su régimen incluye huevos fijos para el desayuno, un almuerzo limitado a una escasa porción de pollo —que ha aprendido a cocinar en recetas rendidoras— o hígado. Pocos granos de arroz está permitido, apenas una vez por semana, mientras que los contornos de vegetales deben ser diarios. Consume más guayaba y lechosa que son económicas, fresa o mora, sólo cuando necesita reponer la hemoglobina baja.

Dietas se tornan complejas en pacientes crónicos

Pacientes buscan alternativas a sus dietas

Sofía de Velásquez enfrenta una situación similar, su esposo ha estado en diálisis por cinco años. Su dieta especial incluye además zanahorias, remolacha y pitahaya (esta última puede costar $4 la unidad) para prevenir transfusiones. Afortunadamente, allegados les regalan semerucos. «Hacemos todo lo posible para también darle sus dosis de colágeno, con un consomé de patas de cochino, de res y de pollo, con rabo de res, aderezado con cilantro», semanalmente.

El caso del hijo de Teresa Hernández, con fibrosis quística e insuficiencia renal, también le obliga a las carnes blancas, pero hay momentos en que tienen tantos gastos en medicamentos, que les cuesta para comprarle el pollo. Tratan de asegurarle vegetales, como coliflor y brócolí, así como frutas que no le generen reacción laxante, como las naranjas.

Día de la alimentación: Nutricionistas exhortan a mejorar hábitos alimenticios
Tabla de contenidos
  1. Pacientes buscan alternativas a sus dietas

Noticias relacionadas

No te pierdas

Locales

Obreros se aferran a los contratos que consiguen

Jhonny Pérez -
Obreros de la construcción en Lara encuentran un respiro laboral gracias a la contratación en proyectos de remodelación privados y obras viales públicas, aunque reconocen que la falta de financiación limita los proyectos de gran escala.

Las obras que sostienen la santidad de la Madre Carmen Rendiles en Venezuela

La capital musical dice presente: 12 niños larenses irán a El Vaticano

Cristiano Ronaldo alcanza los 948 goles y fija un nuevo récord en las eliminatorias mundialistas

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.