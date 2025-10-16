Dietas se tornan complejas en pacientes crónicos

La lucha de familiares y pacientes crónicos se debate entre los esfuerzos por obtener el dinero para el tratamiento, generalmente de alto costo, y la necesidad de cumplir con la alimentación. Las dietas, relativas a cada patología, obligan a consumir proteínas, vegetales y frutas, un gasto que estiman superior a los $50 semanales. Hay casos en los que se abstienen de seguirla por no contar con ingresos suficientes ni ayuda familiar.

La conmemoración del Día Mundial de la Alimentación de este año se ancla en la realidad de familiares, como Lorena Rodríguez, cuya angustia se palpa a las afuera de la unidad de diálisis El Ángel. Lorena acompaña a su esposo y dice que en su hogar todos saben que «su comida no se toca». La ración debe estirarse para toda la semana. Su régimen incluye huevos fijos para el desayuno, un almuerzo limitado a una escasa porción de pollo —que ha aprendido a cocinar en recetas rendidoras— o hígado. Pocos granos de arroz está permitido, apenas una vez por semana, mientras que los contornos de vegetales deben ser diarios. Consume más guayaba y lechosa que son económicas, fresa o mora, sólo cuando necesita reponer la hemoglobina baja.

Pacientes buscan alternativas a sus dietas

Sofía de Velásquez enfrenta una situación similar, su esposo ha estado en diálisis por cinco años. Su dieta especial incluye además zanahorias, remolacha y pitahaya (esta última puede costar $4 la unidad) para prevenir transfusiones. Afortunadamente, allegados les regalan semerucos. «Hacemos todo lo posible para también darle sus dosis de colágeno, con un consomé de patas de cochino, de res y de pollo, con rabo de res, aderezado con cilantro», semanalmente.

El caso del hijo de Teresa Hernández, con fibrosis quística e insuficiencia renal, también le obliga a las carnes blancas, pero hay momentos en que tienen tantos gastos en medicamentos, que les cuesta para comprarle el pollo. Tratan de asegurarle vegetales, como coliflor y brócolí, así como frutas que no le generen reacción laxante, como las naranjas.