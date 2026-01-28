La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

miércoles, 28 enero 2026
Nacionales

Descuido en el control pediátrico deja a niños vulnerables

Médicos señalan que en el país no se siguen los protocolos de cuidado médico pediátrico, así como que con un control constante se pueden evitar enfermedades en los niños.

Osman Rojas
Osman Rojas
La población infantil está epidemiológicamente vulnerable. De acuerdo con lo dicho por médicos pediatras, la ausencia de vacunas en centros públicos y el poco cuidado de los padres por cumplir el cronograma de consultas rutinarias expone a los más pequeños de la casa.

Huníades Urbina, presidente de la Academia Nacional de Medicina, menciona que la ausencia de vacunas hace que, en la mayoría de los casos, no se llegue ni al 45% de cobertura inmunológica. De acuerdo con el especialista, hay vacunas que ni siquiera aparecen en los centros asistenciales.

«La realidad es que la mayoría de la población infantil está expuesta. Han ido apareciendo brotes de enfermedades que hace unos años estaban totalmente erradicadas y eso se debe a que no hay un control epidemiológico», dice.

Resaltan la falta de importancia que padres le dan al control constante

Otra de las cosas que preocupa a los pediatras es el poco seguimiento médico que tienen los niños en la actualidad. Julaymargod Martínez, representante de la Sociedad de Pediatría y Puericultura, seccional Lara, afirma que, poco a poco, las madres se han ido alejando de los consultorios, lo que hace que muchas enfermedades no sean diagnosticadas en etapa temprana.

De acuerdo con lo explicado por la especialista, lo ideal es que, durante el primer año de vida, el niño cumpla un cronograma de consultas de pediatra de forma mensual. Luego de esto, en la etapa entre 1 y 2 años, lo ideal es que el niño visite al médico una vez cada dos meses y luego, en la etapa entre 2 y 3 años, la consulta se hace de forma trimestral.

«Estas consultas sirven para identificar patrones de neurodesarrollo. Lo ideal es que el pediatra haga un acompañamiento, desde el primer día de nacimiento hasta los 18 o 19 años», menciona.

Martínez afirma que es muy importante el acompañamiento del pediatra durante el crecimiento del niño porque, a través de estas consultas, se puede referir al infante a otras especialidades. «Sólo por medio de consultas se identifican algunas condiciones (físicas, de conducta, de desarrollo y de salud mental)», concluye.

Médicos: Casos de Kawasaki son cada vez más frecuentes
