Anuncian nueva tarifa para peajes en menos de un mes

En menos de un mes, una nueva tarifa para peajes ha tomado por sorpresa a conductores que a diario usan las vías de acceso para entrar o salir de un estado a otro.

Las autoridades informaron a través del Canal Patria de Telegram que desde el lunes primero de diciembre entraron en vigencia las nuevas tarifas de los peajes en Venezuela.

Los montos ahora van desde 100 bolívares para vehículos livianos hasta 1.900 bolívares para carga pesada de 6 ejes.

El nuevo costo en los peajes complica a transportistas

Jesús Giménez, conductor de vehículo de carga pesada, dijo que mensualmente están aumentando y que esto es un golpe al bolsillo para los gandoleros, porque son quienes deben cancelar más.

Los vehículos livianos y microbuses pagarán Bs. 100, mientras que los autobuses 110 bolívares, carga liviana Bs. 950, carga pesada 2 ejes Bs. 1100, carga pesada 3 ejes Bs. 1200, carga pesada 4 ejes Bs. 1300, carga pesada 5 ejes Bs. 1500, carga pesada 6 ejes 1.900 bolívares. En lo que va de 2025, Venezuela ha tenido cinco incrementos en tarifas de peajes.