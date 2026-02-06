74 países han restringido el uso de redes sociales

El mapa digital en el mundo está cambiando. En un intento por frenar la crisis de salud mental y la exposición a contenidos nocivos, un total de 74 países han aplicado restricciones para el uso de redes sociales en menores de edad. España fue el último en sumarse a esta corriente el pasado martes, 03 de febrero.

De acuerdo con lo dicho por Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, esta medida prohibirá el ingreso a plataformas digitales a los adolescentes menores de 16 años. Con estas restricciones se espera reforzar la soberanía digital y proteger a los jóvenes de contenidos que afectan su salud mental, pero ¿Son las redes sociales tan dañinas para un adolescente? La evidencia documental indica que sí.

Estudios recientes señalan que el uso excesivo de plataformas como Facebook, Instagram y TikTok pueden generar ansiedad o depresión en los adolescentes. En este aspecto se menciona que los jóvenes no sólo se exponen a contenidos que pueden generar confusión, sino que también pueden ser víctimas del ciberacoso o la pornografía.

Regulaciones y medidas en distintos países

Laura Saturno, psicólogo especializada en conducta infantil, explica que las restricciones en redes sociales son necesarias porque muchos de los temas conductuales de los adolescentes en la actualidad están ligados al uso indiscriminado de estas plataformas. A juicio de la especialista, muchos jóvenes toman como referencia a las personas que consiguen en línea, lo que termina intensificando conductas de rebeldía.

«La realidad es que los adolescentes hoy en día no tienen control sobre la forma en cómo se perciben. Muchos utilizan como referencia a artistas o YouTuber y asumen que esa es la vida que deben llevar. Y eso es algo que genera presión porque empiezan a vivir de determinada forma para ser aceptados por la sociedad», comenta Saturno.

La especialista menciona que esto genera problemas mayormente ligados con la autoestima. En los casos extremos, los adolescentes no quieren ni siquiera ver sus cuerpos cuando se bañan por considerar que son imperfectos.

Otro de los factores de riesgo está directamente relacionado con el deseo de consumir alcohol o alguna otra sustancia. En algunos casos, el adolescente puede buscar imitar algún tipo de conducta sexual, sólo por seguir los pasos de un ídolo.

«A la larga esto termina siendo un problema de salud pública. En Lara, por citar un ejemplo, vemos que se registran muchos embarazos en adolescentes y muchos casos ligados con enfermedades de transmisión sexual, como el VIH o VPH. Todas estas cosas suceden», dice.

Conductualmente, otro de los problemas con los que deben lidiar los jóvenes es el tema de la percepción de género (masculino, femenino y no binario). Además, a través de las redes sociales se han popularizado videos de personas que se creen animales, una tendencia llamada Therians/Terianthropía. Especialistas alertan que el exceso de consumo de redes sociales hace que los adolescentes adopten conductas de riesgo que no están ligados únicamente con la sexualidad.

En este sentido, los especialistas en conducta consideran que el estilo de crianza juega un papel fundamental a la hora de explicar estos comportamientos. Muchos padres consideran que a sus hijos hay que dejarlos explorar y permiten el acceso muy temprano a redes sociales, lo que es contraproducente.

«Los padres asumen que no pueden limitar a sus hijos porque se empeñan en ser sus amigos y eso no está bien. Entre un padre y un hijo tiene que haber confianza, camaradería, pero deben estar establecidos los roles. Antes que amigos son padres y si hay que corregir un patrón conductual, se debe hacer», menciona.

Panorama en Venezuela

En Venezuela, el problema con las redes sociales no es un asunto nuevo. De acuerdo con datos aportados por el Observatorio Venezolano de Violencia, para el año 2020 las tasas de suicidio adolescente eran de aproximadamente 20 casos, pero para 2022 este número aumentó a 49 registros con un alarmante incremento en casos de adolescentes menores de 12 años.

De acuerdo con lo dicho por los especialistas, el problema de las redes sociales no se limita únicamente a plataformas como TikTok, Facebook o Instagram, sino que también hay que estar pendientes de aplicaciones como WhatsApp o Telegram.

Aunque ciertamente son aplicaciones que son utilizadas mayormente para llamadas y mensajes, WhatsApp ahora ofrece la función de canales que termina siendo puentes para crear grupos y compartir contenidos que pueden generar una desestabilización mental.

Otro de los factores que preocupa a los especialistas son las horas que un niño o adolescente puede pasar frente a las pantallas de dispositivos móviles, lo que termina generando distorsiones cognitivas o problemas de vista con edades muy tempranas.

«Hay bebés que a los seis meses ya los exponen a una pantalla. Esto genera problemas de concentración o aprendizaje, de socialización y eso es algo tan grave que debe ser atendido», concluye Saturno.

Debido a esta situación, diversos países en el mundo han adoptado medidas extremas para tratar de limitar el acceso a redes sociales. Aunque ciertamente hay naciones como Rusia o China que bloquean las plataformas por medidas políticas, otras como España, Bélgica, Puerto Rico o algunos estados de Estados Unidos han empezado a exigir un mínimo de edad para poder ingresar a estas plataformas.

Para efectos de este reportaje, el equipo periodístico de LA PRENSA DE LARA levantó una data propia con algunos reportes en línea relacionados con estas restricciones. La investigación confirma que, desde 2023, algunas naciones como Reino Unido, Italia o Alemania han implementado medidas para tratar de mitigar el impacto que las redes sociales tienen en la comunidad adolescente.

Otras naciones como Turquía se sumaron a principios de 2026 y la restricción la siguieron luego naciones como Grecia o España. En este punto, los representantes gubernamentales señalan que no se puede confiar la seguridad de los jóvenes únicamente a las políticas de uso de las redes sociales, pues en su mayoría los menores de edad utilizan perfiles falsos para poder vulnerar estos controles.

Un informe publicado por la Comisión de la Mujer de la Universidad de Los Andes (ULA), menciona que en el país el 61,5% de las mujeres jóvenes han sufrido o conocen de algún caso de violencia digital de género. Estos números confirman un inquietante patrón que demuestra el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los jóvenes.

Este panorama hace que los psicólogos en el país levanten la voz pidiendo un mayor control en cuanto al uso de estas plataformas. Al final, la inestabilidad mental que pueden generar algunos contenidos publicados en redes sociales ya se evidencia en los casos que, día a día, llegan a las consultas.