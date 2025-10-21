Museo de Louvre estima que el valor de las joyas robadas en 88 millones de euros

Este martes 21 de octubre, la fiscal de París, Laure Beccuau, dio a conocer que el Museo de Louvre estima en 88 millones de euros el valor de las ocho joyas de la corona francesa robadas en la Galería de Apolo el domingo pasado.

En declaraciones recientes, la magistrada aseguró que las investigaciones «avanzan» con la identificación de al menos cuatro personas que entraron en la galería de Apolo, donde se realizó el robo, que calificó de «extremadamente espectacular».

Estableció que no descartan la posibilidad de que una persona que forma parte de la organización del museo haya ayudado a la banda de ladrones. Asimismo, Beccuau consideró que los asaltantes «jamás obtendrán esa suma considerable» de 88 millones si deciden fundir o desmontar los objetos.

Polémica tras el robo de estas joyas en el Louvre

Este suceso es considerado como el «robo del siglo» por algunos medios franceses, creando gran polémica en el país europeo y una lluvia de críticas hacia la dirección del museo y el ministerio de Cultura, al que critican por no haber protegido suficientemente una de las instituciones más emblemáticas del mundo.

El historiador Eric Anceau, un especialista en la historia de Francia y de Europa en el siglo XIX, explicó que el valor monetario y cultural de las piedras preciosas de las joyas hacen que este robo «supera incluso al de la Mona Lisa en 1911», pues las piezas sustraídas representan una parte de la historia y del patrimonio francés.

«Más allá del valor económico de los más de 8.700 diamantes, 34 zafiros, 38 esmeraldas y más de 200 perlas robadas, cuyo precio es difícil de cuantificar, es su conjunto lo que le da todo su valor, y éste es precisamente inestimable ya que las piezas robadas representan una parte de la historia de Francia y del patrimonio común de los franceses», dijo Anceau al diario Le Monde.

El famoso museo reabre sus puertas al público este miércoles por primera vez desde el robo que se produjo hace tres días, pero la Galería de Apolo de la que los ladrones se llevaron ocho joyas de la corona francesa seguirá cerrada por un tiempo indefinido, con el debate activo por la seguridad de todos estos artefactos culturales.

Con información de EFE.