Descarrilamiento de Tren Interoceánico deja un saldo de 13 fallecidos y 98 heridos en México

Tragedia ferroviaria en el sur de México, tras el descarrilamiento del tren Interoceánico, pieza clave del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El reporte oficial indica que, lamentablemente, 13 personas perdieron la vida a causa del incidente ocurrido en la Línea Z, específicamente a la altura de la comunidad de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. El convoy accidentado transportaba a 241 pasajeros y 9 tripulantes en una formación compuesta por dos locomotoras y cuatro vagones.

En cuanto a los afectados, la dependencia informó que 98 personas resultaron con lesiones de diversa índole. De este grupo, 36 pasajeros requirieron hospitalización inmediata para recibir atención médica especializada, reportándose cinco de ellos en estado de gravedad. Por otro lado, la Semar destacó que 139 personas se encuentran fuera de peligro tras las labores de rescate. Para atender la emergencia, el gobierno desplegó un operativo masivo que incluyó a 360 agentes navales, apoyados por 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres aéreas y tecnología de drones tácticos.

EFE

Descarrilamiento hace que inicien investigaciones

Ante la magnitud de lo sucedido, la Fiscalía General de la República, ha iniciado una carpeta de investigación para determinar las causas exactas del siniestro. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal ya se encuentran trabajando en coordinación con autoridades federales y estatales en la zona del desastre. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó el traslado inmediato del secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos al lugar de los hechos para brindar apoyo personal a las familias de las víctimas.

Este accidente representa un duro golpe para el proyecto estratégico que busca competir con el Canal de Panamá mediante la conexión de los océanos Atlántico y Pacífico. La Línea Z, con sus 212 kilómetros de extensión entre Veracruz y Salina Cruz, fue inaugurada apenas en 2023 con el fin de dinamizar el comercio internacional hacia Estados Unidos y Europa. Mientras avanzan las indagatorias, la Marina ha reiterado su compromiso de actuar con total transparencia y responsabilidad para esclarecer el evento y apoyar a los damnificados.