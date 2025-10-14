jueves, 16 octubre 2025
jueves, 16 octubre 2025
Lluvias e inundaciones en México dejan 64 fallecidos

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó que las intensas lluvias y posteriores inundaciones se registraron en cinco estado del país

Por Redacción La Prensa de Lara
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó que las intensas lluvias y posteriores inundaciones en 5 estados del país han dejado, hasta ahora, 64 muertos y 65 desaparecidos al tiempo que ha dicho que «no había condiciones meteorológicas» que anticiparan el desastre que ha afectado al menos 100.000 viviendas.

«Lo primero (que hay que hacer) es atender, es nuestra obligación, y estamos reforzando la atención», dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria cuando se le cuestionó su sentir al atestiguar la magnitud de la emergencia.

«Evidentemente, cuando uno tiene una vivienda que está llena de lodo hay una desesperación muy grande, y no alcanzan las manos de la familia para poder limpiar y se requiere mucho apoyo del gobierno. Y eso es justamente lo que estamos reforzando», añadió.

Inundaciones históricas y deslizamientos en México cobran la vida de al menos 41 personas

Luego un fin de semana donde visitó Huauchinango (Puebla) y Poza Rica (Veracruz) para conocer de primera mano la magnitud de la tragedia, la mandataria advirtió que este mismo lunes visitaría localidades afectadas en los estados de Hidalgo y Querétaro.

Anunció, además, que sostendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda  para ver el temas de los recursos.

Durante el fin de semana, Sheinaum se subió aeronaves militares para llegar hasta los lugares afectados por las lluvias, se metió a los albergues, escuchó las demandas y aceptó los reclamos de los habitantes, y también prometió apoyo a los damnificados.

Con información de El Nacional

