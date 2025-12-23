Viajes de compras llenan el terminal de pasajeros de Barquisimeto

El aumento de viajeros en el terminal de pasajeros de Barquisimeto no se trata por las vacaciones en temporada decembrina, sino que son compradores de municipios foráneos y estados vecinos que llegan, compran y regresan el mismo día, activando una movilidad que comenzó a verse con fuerza el pasado fin de semana.

Miguel Hernández, transportista, explicó que desde el pasado viernes comenzaron a ver más afluencia de personas en el terminal terrestre y es porque se acerca Nochebuena, que es cuando las personas comienzan a salir más para hacer sus compras, entre esos los estrenos y regalos para los niños.

«El movimiento ha sido para estados vecinos, en mi caso hago viajes para Acarigua y este fin de semana se ha visto muchos pasajeros que llegan temprano para ir al centro y regresan para el retorno», comentó Miguel.

No sólo es para Portuguesa que con frecuencia salen los pasajeros, también hay muchas personas que viajan a Yaritagua y San Felipe (Yaracuy).

«Ya esta es la segunda vez que vengo a Barquisimeto en la semana porque estoy comprando los estrenos de mis hijos. Por la cercanía y por ser un poco más económico es que decidí viajar para acá», dijo María Rodríguez, residente de Guanare, estado Portuguesa.

Movimiento actual en el terminal no iguala al de años pasados

La movilidad se ha visto tanto en carritos por puesto como en autobuses. Los precios varían, para Acarigua el pasaje se ubica entre 4 y 6 dólares a tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Para Eduard Arrieta, otro transportista, el terminal no es ni la sombra de lo que era en años atrás, cuando el pasajero tenía que hacer colas para poder montarse a la unidad y alegó que pocas son las personas que viajan para pasar la Navidad junto a su familia.

Arrieta explicó que el movimiento que se ha estado dando es por foráneos que vienen de compras. Detalló que las unidades siguen saliendo del terminal, pero que muchas veces salen con menos de la mitad de pasajeros.

«Voy a cargar para Valera y en una hora se me vence el turno y no se ha llenado ni la mitad de la Encava», comentó Arrieta.

Desde la mañana y hasta el final de la tarde los transportistas tratan de buscar pasajeros y les dan las opciones de carritos por puesto o autobuses. El grupo de conductores consultados dijeron que tienen esperanza que la afluencia de pasajeros aumente desde el 24 de diciembre.

El equipo del Diario de Lara LA PRENSA trató de ubicar al director del terminal de Barquisimeto para conocer más sobre la movilidad, pero no se encontraba en la oficina.