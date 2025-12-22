Compras de último momento colapsan centro de Barquisimeto

A pocos días de las festividades de Nochebuena y Año Nuevo, las calles de la avenida 20 y sus alrededores están repletas de personas que buscan resolver con compras de última hora los estrenos o los regalos del Niño Jesús.

Aunque las vitrinas de los comercios lucen decoradas de Navidad desde el mes de noviembre, muchos barquisimetanos dejaron sus compras navideñas para los días finales del año. Consultados por el equipo periodístico de LA PRENSA DE LARA mencionan que lo que más andan buscando en estos momentos es ropa y juguetes.

«El 24 este año cayó un poco atravesado. Estaba esperando la quincena, pero la depositaron el lunes y toda la semana mi esposa y yo tuvimos que trabajar. Nos tocará comprar todo entre sábado 20 y domingo 21», menciona Andrés Torres, una de las personas consultadas para este reportaje.

Los entrevistados mencionan que en estos momentos es mucho más difícil poder conseguir ofertas, porque los comercios incrementaron de forma abrupta los precios; sin embargo, en algunas tiendas aún se puede encontrar ropa de buena calidad y a un costo razonable.

«Aquí uno viene a, literalmente, perder todo el día. No te puedes quedar en una sola tienda, porque sino la plata no rinde. Eso es lo que más complica de hacer compras a última hora porque hay mucha gente buscando ofertas y eso hace que los productos se terminen rápido», dice Gisella Castillo, una de las madres que estaba buscando zapatos para completar los estrenos de su hija.

Compras contra reloj y presupuestos ajustados

Para efectos de este reportaje, LA PRENSA consultó con comerciantes del centro de Barquisimeto, quienes dijeron que efectivamente hay un mayor flujo de personas visitando las tiendas, aunque esto no se traduce necesariamente en más ventas.

«Sí hay más movimiento, pero las ventas no terminan de despegar», dijo Roberto Suárez el pasado viernes, vendedor de ropa en el centro de la ciudad. Pero esperaba que mejoraran entre el sábado 20 y el domingo 21.

El recorrido realizado confirma que, por lo general, las personas ingresan más a las tiendas que cuentan con financiamientos con la esperanza de poder hacer sus compras y empezar a pagar la mercancía en enero. Esto no aplica únicamente para las tiendas con ropa, sino también para los lugares donde venden juguetes o teléfonos.

En dos puntos del centro de Barquisimeto (la avenida 20 con calle 24 y la carrera 22 con calle 28), LA PRENSA realizó encuestas para ver cómo estaban los preparativos para navidad y sí habían comprando todo lo necesario para pasar las festividades. De las 15 personas consultadas, 13 dijeron que necesitaban comprar ropa o juguetes, mientras que dos aseguraron que aún les faltaba comprar los ingredientes para las hallacas.