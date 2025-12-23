Vecinos de Tierra Negra y El Ujano piden canalizar quebrada

La quebrada que conecta a Tierra Negra con El Ujano se ha transformado en un foco de contaminación crítico. El cauce, colmado de maleza, sedimentos y aguas residuales, afecta a vecinos expuestos a enfermedades cutáneas y respiratorias. Ante el riesgo inminente de inundaciones, los habitantes exigen la canalización de los 2.7 kilómetros del trayecto, el cual presenta múltiples puntos vulnerables durante la temporada de lluvias.

Como una bomba de tiempo, así describe a la quebrada el dirigente vecinal Eligio Medina, considerando que al menos tiene cuatro años sin limpiar y la situación se complica, debido a la decisión de varias familias que la convierten en desagüe de red de aguas negras, lo cual se evidencia en varios tramos donde se forman especies de lagunas cuya humedad permanente sirve de caldo de cultivo para insectos, roedores y hasta reptiles (babas).

Explica que se trata de un problema que afecta a los habitantes de las tres etapas de El Ujano, José Gregorio Bastidas, Caucagüita, Las Margaritas y Tierra Negra, sectores pertenecientes a la parroquia Santa Rosa de Iribarren.

También se preocupan porque la corriente permanente de esta agua «alimenta» a árboles frondosos, tales como jabillos, los cuales se pueden seguir expandiendo con la amenaza de que varios tramos del cauce terminen colapsando.

Vecinos asumen la limpieza ante el abandono oficial

El señor Alirio Ribas señaló que hay varios trechos que no son limpiados desde hace más de 20 años y que en varias oportunidades les tocó organizarse como vecinos, para poder despejar la quebrada de paja, enredaderas y algunos árboles, además de remover el sedimento, tierra y arena que arrastra la quebrada durante las lluvias. «Uno es el más interesado, porque finalmente varias familias de la primera etapa de El Ujano terminamos recibiendo la fuerza de esa corriente en nuestras casas», dijo.

Para Evlyn Pérez es una incomodidad por tanta insalubridad que se transforma en un foco de insectos que pueden causar dengue, así como propagar cucarachas y ratones que migran hacia las residencias. La situación es más delicada en casas donde residen adultos mayores, tal como la señora Haidée Linárez, de 82 años de edad, quien afirma que permanentemente sufre de afecciones respiratorias por el mal olor, siendo más intenso durante las horas del mediodía cuando son más altas las temperaturas.

«Lo más triste es la inconsciencia de otros vecinos, al lanzar animales muertos y cuyo proceso de descomposición genera una fetidez insoportable», se quejó Virginia de Lugo, hija de la octogenaria.

Un peligro constante

El peligro constante por inundaciones lo lamenta el señor Ángel Valera, residente de la comunidad José Gregorio Bastidas, precisando que hace alrededor de cuatro años estuvo una cuadrilla de la Alcaldía de Iribarren limpiando el tramo al que llaman «Trocha», al que desde hace más de 10 años se le adaptó un tubo con menos dimensiones del cauce, lo que hace que se represe el flujo del agua y se desborde, inundando a las cinco casas más cercanas.

Por otra parte, el dirigente vecinal Eligio Medina solicita un diagnóstico de los daños en tuberías de aguas blancas ante los continuos botes en principales vías de la primera etapa de El Ujano: a pocos metros de ser arreglado uno de estos en la carrera 1, se apreciaba otro a la altura de la calle 6, con agua cristalina brotando de un brocal y un problema similar ocurre en la calle 5 con carrera 4.

Los habitantes de estos sectores exigen limpieza inmediata y canalización de la quebrada, así como evitar la pérdida de aguas blancas.