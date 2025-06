Vecinos de El Garabatal denuncian desborde de cloaca

Vecinos de El Garabatal pidieron a la Gobernación del estado Lara que reparen el colector de aguas servidas, ubicado en esta zona, al oeste de Barquisimeto, pues las aguas negras se desbordan por toda la calle y afecta a los residentes con su olor nauseabundo.

César Vizcaya, miembro del Movimiento por los servicios públicos de la parroquia Concepción (Moseco), sostuvo que el colapso de las tuberías tiene alrededor de 15 años y aunque se has reparado por puntos, no ha sido suficiente, el problema se agrava. «Hemos hecho gestiones en Hidrolara para la reconstrucción completa de la red, pero no hay respuesta definitiva, lo que han hecho es a cuenta gotas«, comentó.

El dirigente vecinal indicó que primero repararon la red en la avenida 13 con calle 51 hasta la avenida San Vicente con calle 57, pero no continuaron.

Los vecinos de El Garabatal no soportal el fuerte olor

Los residentes de El Garabatal detallaron que la reparación del colector debe ser desde la avenida San Vicente con callejón 52 y sus transversales hasta la calle 57, justo frente a la plaza Hermano Nectario María. «El hedor no se aguanta, mantenemos las puertas cerradas para que no se meta a la casa», comentó una vecina.

Los residentes han puesto escombros y cauchos para advertir a conductores de vehículos de un hueco en vía principal, por trabajos sin terminar. Viscaya aseguró que tienen esperanzas que en reunión de trabajo del Gobernador de Lara, Minaguas e Hidrolara este problema pueda ser solucionado.

Requieren de agua potable

El pasado martes 10 de junio, el gobernador Luis Reyes Reyes tuvo una reunión con los ministros de salud, agua y vivienda. Según el reporte de prensa, Reyes Reyes habló con el ministro para la Atención de las Aguas, Carlos Mast Yústiz, sobre la necesidad de reactivación de pozos para mejorar el suministro de agua potable por tubería en las comunidades de Lara, entre otros puntos.

Los vecinos afectados para las fallas en el suministro de agua en El Garabatal, esperan que pronto les den una solución y que no se quede en solo promesas.