Transportistas fijan el pasaje a $0,35$ en Lara

La mañana de este jueves, 04 de diciembre, se convirtió en una verdadera prueba de paciencia para los usuarios del transporte público en Barquisimeto.

De acuerdo con lo denunciado por las personas consultadas por el diario LA PRENSA DE LARA, durante la mañana de ayer, los dueños de busetas guardaron sus unidades para exigir un aumento de pasaje.

Las pocas busetas que estaban circulando decidieron ignorar cualquier regulación y fijaron tarifas unilaterales que variaban drásticamente, dependiendo del destino. En este sentido, LA PRENSA pudo constatar que estos montos iban de 60 a 120 bolívares (Bs).

Testimonios recogidos en paradas críticas, como las de las unidades que van al norte de Barquisimeto confirman que, para esta zona, el aumento fue mucho más significativo. Los usuarios relataron que hasta el miércoles 03 de diciembre las busetas cobraban entre 60 y 80 bolívares, pero este jueves exigían entre 100 y 120.

«El problema en el norte de Barquisimeto es que definitivamente hay una anarquía con el tema del pasaje. Hasta las 6:00 de la tarde el monto es fijo, pero luego de esa hora quieren cobrar lo que sea», mencionó Irma Reyes, una de las personas afectadas por la poca circulación de unidades.

Las tarifas en el este, centro y oeste de Barquisimeto también se vieron afectadas por el aumento unilateral de pasaje. Personas consultadas para este reportaje dijeron que desde la carrera 17 con calle 12 hasta la carrera 22 con calle 24 los colectores cobraban Bs. 80.

Para el oeste de Barquisimeto la situación era similar. Desde la carrera 22 con calle 24 hasta Metrópolis, El Tostao, El Caribe o el barrio La Paz el pasaje estaba entre 60 y 80 bolívares.

Los consultados dijeron que en algunos casos, las personas se montaban y pagaban 40 o 50 bolívares argumentando que no tenían más dinero, pero esto generaba molestia en los choferes y colectores.

Piden pasaje a 0,35

Con carteles improvisados en los parabrisas o papeles colgados en la parte interior de las busetas en los que se leía la aspiración de un pasaje a 0,35 dólares, los conductores de unidades de transporte público plasmaron su propuesta para un nuevo ajuste en las tarifas del servicio.

Tomando como referencia la tasa de cambio de este jueves 04 de diciembre, los choferes están pidiendo a las autoridades regionales fijar el precio del pasaje urbano en Bs. 88, algo que le parece excesivo a la mayoría de las personas consultadas.

«Uno entiende que la cosa está difícil y que mantener una buseta cuesta, pero ajustar a Bs. 80 o más el pasaje es una exageración. Hay gente que para ir a sus trabajos debe tomar dos o tres rutas distintas, y eso termina afectando la economía», menciona Karina Maestre, una de las personas que se encontraba en la carrera 22 con calle 24 esperando transporte para ir hasta El Tostao.

El monto que apareció en algunas unidades de transporte el día de ayer sólo aplica para el pasaje dentro de Barquisimeto, pues cuando toca bajar a Cabudare o ir a Pavia el monto puede llegar hasta los Bs. 160.

«Se deben sincerar realmente los precios del pasaje, porque aquí (Barquisimeto) la gente quiere cobrar lo que le da la gana», era unas de las quejas que se escuchaba con mayor frecuencia entre los usuarios consultados.

La disparidad de precios que hay entre la zona urbana y las rutas que hacen viajes a destinos como Cabudare, Pavia, El Cují, Tamaca o Rastrojito no es un asunto nuevo. Nelson Torcate, director de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT), dijo en conversación exclusiva con el diario LA PRENSA, que se está estudiando la propuesta para que la Cámara Municipal de Iribarren revise esta situación.

«Históricamente, hemos visto cómo hay zonas que, estando dentro de la misma administración urbana, tienen otros montos en cuanto a la tarifa de pasaje. Generalmente es de 0,50% más que la que se maneja en el casco central de la ciudad, pero es necesario que los concejales aclaren esta situación ratificando esta medida o sincerando los montos», dijo Torcate.

El vacío legal que hay en esta área hace que históricamente las personas especulen con el costo del pasaje. Testimonios aportados por diversos usuarios mencionan que, para la zona norte, un pasaje en horas de la noche puede costar entre Bs. 160 y Bs.180, pero un domingo, luego de las 6:00 de la tarde, el mismo recorrido tiene una tarifa de hasta Bs. 300.

Este nivel de anarquía que hay con el costo de los pasajes para Rastrojito, Pavia y Cabudare en específico, hace que las personas pidan a las autoridades una normativa para regular esta situación.

Los consultados denuncian que cuando hay una fiscalización de la AMTT los transportistas respetan las tarifas de pasaje, pero cuando se quedan sin vigilancia los choferes lo ajustan a su conveniencia.

Volvieron los «ruta chivo»

La escasez de transporte público en la ciudad de Barquisimeto hizo que los llamados «Rutachivos» volviesen a aparecer. Medios digitales documentaron el miércoles, 03 de diciembre, en el terminal de pasajeros de Barquisimeto la presencia de camiones cargando pasajeros.

Aunque este jueves, 04 de diciembre, LA PRENSA no encontró unidades de este tipo movilizando a pasajeros en la ciudad, sí se pudo evidenciar a personas esperar durante bastantes minutos por alguna unidad de transporte.

Lo que sí hubo en las calles de la ciudad fue mucho pasajero trasladándose en mototaxi para poder llegar a tiempo a cumplir con sus labores diarias.

Pasaje continúa en Bs. 40

Aunque los transportistas en la ciudad de Barquisimeto amanecieron cobrando entre Bs. 80 y Bs.120, el precio oficial del pasaje sigue siendo de Bs. 40.

Nelson Torcate, director de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT), dijo en un encuentro con los medios el pasado 02 de diciembre que el pasaje sigue estando en Bs. 40 y reconoció que, aunque hay conversaciones para un posible ajuste, la decisión aún no se ha tomado.

En ese sentido, la autoridad municipal menciona que habrá sanciones para los conductores que especulen con el precio del pasaje. «Es algo ilegal», puntualizó.