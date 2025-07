Sardinas y Parguitos lideran ventas en pescaderías

El consumo de pescado se ha mantenido en algunos larenses, pero para llevar esta proteína a sus mesas buscan opciones más económicas como comprar sardinas, parguito u otro pescado pequeño.

En las pescaderías hay variedades de especies, el kilo de algunos más costoso que otros, pero el que más llevan es el que se vende entre 2.5 a 5 dólares, siendo el más accesible para el bolsillo de los consumidores.

«Cuando no tengo para comprar pollo para la casa, busco como opción la sardina natural, porque me sale en 2.5 dólares. Las sardinas resuelven porque uno se las come frita o en salsa y es para toda la familia», comentó Antonio Pineda, quien estaba en los alrededores del mercado Terepaima haciendo sus compras.

Para Alejandro Montilla, encargado de una pescadería, las ventas de pescado han tenido altos y bajos, sin embargo, resaltó que lo que más sale son los pescados pequeños y los consumidores solo llevan por kilo.

Sardinas se venden mucho más

«Las personas buscan lo más económico, la sardina es lo que siempre se vende porque es barata y rinde, sin embargo, hay quienes optan por otras opciones, pero que no pasan de 8 dólares», dijo Montilla.

Algunas personas visitan los mercados municipales y puestos de ventas de pescados en la calle para conocer los precios y en donde les parezca más barato, es donde compran.

«Aquí tenemos pescados completos que pesan kilo y medio y hay personas que los compran, por ejemplo el róbalo que tiene un precio de 11 dólares, pero es un pescado que no todas las personas pueden adquirir porque no les alcanza», comentó José Enrique Quintero, quien trabaja en un puesto, ubicado al este de Barquisimeto.

En Venezuela el consumo de pescado per cápita es de alrededor de 17 kilos al año, según entrevista dada a un medio nacional de Miguel Rodríguez, técnico superior en pesca y acuicultura.