La innovación impulsa la sostenibilidad de los emprendimientos en Venezuela

En un mercado saturado de propuestas similares, la falta de diferenciación amenaza la sostenibilidad de los nuevos negocios en el país y es que según datos aportado por un estudio elaborado por IESA y la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) el 75% de los emprendimientos en etapas iniciales no ofrecen productos de innovación.

Para economistas, la mayoría de los emprendedores arranca vendiendo lo mismo que otros negocios, que quizás se han convertido en un «boom» y estas personas quieren entrar al mercado con un producto parecido, sin hacer estudios y crear estrategias.

Miguel Rojas, presidente del Colegio de Economistas de Lara, explicó que hay emprendimientos en el que las personas no tienen un plan definido con objetivo, no hay un modelo de negocio y algunos diseñan para una sociedad que no existe, dejando a un lado que la mayoría de las personas son de bajos ingresos.

«Además de la falta de diseño del modelo de negocios también ocurre que hacen cosas repetitivas y no se diferencian del modelo de negocio de lo que ya existe en el mercado», comentó Rojas.

También sostuvo que estos nuevos negocios pueden desaparecer al poco tiempo porque no hay una reinvención y revisión de estos modelos.

Uno de las escenas que más se repiten en Barquisimeto es las ventas de frappes o chichas, un producto que comenzó a repetirse en varios locales comerciales, dejando atrás la innovación.

Según el último informe, publicado el año pasado, se estmaba que 4.5 millones de venezolanos tienen algún tipo de emprendimientos activo, sin embargo, la saturación de ofertas pareceridas y la falta de innovación han elevado la tasa de cierre en los primeros dos años de actividad. A esto también se le une las barreras para emprender como falta de financiamientos y dificultades para acceder a servicios básicos.

El economista Jesús Casique indicó que otro problema que se agrega es que la tasa de mortalidad de los emprendedores es muy volatil debido a la falta del flujo de caja y los golpea la reposición de inventario.

«Cuando se pasa por un negocio nuevo se ve operativa pero al poco tiempo vuelve a pasar y ya no la ve, eswto courre porque no hicieron un plan de negocio y que no realizaron el estudio para saber si es rentable o viable es el producto, porque no es solamente establecer una empresa hay que pensar en el consumidor y no según tus gustos», dijo Casique.

Los especialistas indicaron que entre las claves que distinguen a los emprendedores exitosos esta la creatividad y perseverancia.

En el estudio de IESA, destacaron que para el año 2023, la tasa de salida de cierre o abandono de negocios fue 12%, es decir, 12% de los adultos de 18 a 64 años afirma haber salido de un negocio en los últimos 12 meses, ya sea vendiendo, cerrando o interrumpiendo una relación de propietario con ese negocio.

Para ese año también el 85% de las personas consultadas en cuanto a sus emprendimientos confesaron que abandonaron un negocio en los últimos 12 meses y ese negocio no ha continuado, siendo las principales razones la no rentabilidad del negocio

Emprendimientos informales

Cuando los emprendedores avanzan y son más innovadores el mercado para ellos comienza a ser sostenible, pero deben lidiar con los informales.

Según la Cámara Venezolana del Emprendimiento (Cavempre) en el país alrededor del 50% de los modelos de negocios que se inician como emprendimientos están en el sector informal, indicó Elías Rodríguez, presidente del gremio.

El dirigente apuntó que los comercios formales y el sector productivo en general compiten con una alta carga impositiva y una de las causas de esto es la informalidad.

Rodríguez explicó en una entrevista para un medio nacional que el gremio ha avanzado en fomentar la formalidad en los emprendimientos. «A través de la promoción que hemos hecho, hemos logrado que cada uno de esos miles de modelos de negocios tomen conciencia de las ventajas de estar en el sector formal».