sábado, 6 diciembre 2025
Locales

Plato navideño en Barquisimeto: Su precio ronda entre 8 y 15 dólares

Antes de que lleguen las celebraciones decembrinas, restaurantes y locales de comida en Barquisimeto ofrecen el tan querido plato navideño.

Euseglimar González
Por Euseglimar González
El aroma de las hallacas, el asado negro, el pan de jamón y la ensalada de gallina comenzó a sentirse en los restaurantes de Barquisimeto. El plato navideño, que es por tradición la especialidad de la mesa de cada 24 y 31 de diciembre para los venezolanos, ya se encuentra disponible en varios locales de comida.

El precio oscila entre los 8 y 15 dólares, que va a depender del restaurante y la zona de la ciudad. En el caso de restaurantes del centro y el Mercado Terepaima, el precio se mantuvo en $8, mismo que el año pasado; sin embargo, en lugares del este de Barquisimeto el aumento ha sido de dos y tres dólares.

Jennifer Cárdenas, empleada de un restaurante ubicado en El Terepaima, comentó que desde el 01 de diciembre comenzaron a ofrecer el plato navideño, que trae asado negro, ensalada de gallina, un trozo de pan de jamón y hallaca.

«En la semana han venido tres o cuatro personas a comerse el plato navideño porque les gusta y que no sólo lo comen el 24 y 31 diciembre», comentó Jennifer.

Costo del plato navideño varía según el punto de la ciudad

Pero el precio varía para el este de Barquisimeto. El equipo de LA PRENSA de Lara hizo un recorrido y se encontró con diferentes propuestas.

Expertos señalan importancia del control de gastos para minimizar estrés en navidad

En el caso de un restaurante, ubicado en la avenida Los Leones, el plato está en 13 dólares con una hallaca, un trozo de pan de jamón, asado negro y dos lonjas de jamón.

En otro local, en la calle 10 con carrera 21, el costo es de 12 dólares. Mientras que en otros puntos del este de la ciudad, el precio puede llegar hasta 15 dólares.

«El lunes vi que estaban vendiendo el plato ya preparado y lo compré porque me encanta, claro es un lujo que no me puedo dar todas las semanas», comentó Hernán Guédez, contador.

Otra de las opciones que tienen los comensales es sólo comprar la hallaca con la ensalada de gallina por cinco dólares, pero hay locales que se adaptan a lo que quiere el cliente y le ofrecen también el pedazo de pan de jamón. La semana que viene será cuando más demanda van a tener por encargos corporativos.

